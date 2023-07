KOMENTÁŘ: Počty úředníků snižovat! Ale zároveň i zvyšovat...

Pozoruhodně hloupý nápad! Jen aby nakonec nějakého zoufalce nenapadlo ho časem realizovat. Nestálo by za to těmto i dalším úsporným zoufalým výkřikům zatnout tipec? Především odpovědí na základní otázku, tedy jak na tom ty naše veřejné finance vlastně doopravdy jsou? Tedy zda nám skutečně může někdy v blízké budoucnosti hrozit řecká cesta státního bankrotu (a pak je potřeba razantních úsporných opatření jasně dána), anebo je to všechno politicky přibarveno a v porovnání s dalšími zeměmi EU na tom třeba nejsme zase tak špatně (a pak by se úsporná opatření mohla dělat s větším rozmyslem a se šancí rozložit je sociálně citlivěji v čase).

Ministerstvo financí chce snižovat počet úředníků a ponížit příspěvek na výkon státní správy, zatímco jiné ministerstvo – ministerstvo pro místní rozvoj – připraví návrh zákona, který naopak v sobě obsahuje požadavek na zvýšení příspěvku na výkon státní správy a na navýšení počtu úředníků.