Podnikatelé z Karlovarského kraje vládní úspory podporují, ale s výhradami

Jak se ukázalo, podnikatelé v kraji sice plánované kroky vlády vítají, nicméně v některých případech se shodují, že spíše než mírná náprava by byla zapotřebí kvalitní reforma. „Hospodářská komora je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry v Česku. V součinnosti s krajskými komorami uspořádala dotazníkové šetření pro podnikatele v regionech,“ uvedla Lenka Mansfeldová, ředitelka krajské hospodářské komory.

Daň z příjmů a benefity

Z bezmála dvě stě padesáti oslovených firem se aktivně se zapojily téměř tři desítky z nich s tím, že respondenti si sami zvolili, na která témata chtějí odpovídat. „Výstupy jsme následně zpracovali do podrobného materiálu, kde jsou odpovědi přehledně uvedené formou grafů a nechybí v něm komentáře, které mohli zástupci firem a podnikatelé zanechat,“ podotýká ředitelka Mansfeldová.

Průzkum ukázal, že firmy a podnikatelé z kraje většinu návrhů konsolidačního balíčku podporují. „Nesouhlas jsme zaregistrovali u zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 procent. Kolem 66 procent podnikatelů to vadí, berou to jako podraz od vlády. A odmítají i zrušení osvobození nepeněžních benefitů. To se nelíbí 62 procent respondentů,“ říká předseda představenstva krajské hospodářské komory Tomáš Linda.

Spor o dálniční známky

V deseti otázkách se názory podnikatelů rozcházely. Šlo třeba o zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance. „Dvaapadesát procent je proti, vidí jako lepší řešení zavedení karenční doby. Neshodli se také na zdražení roční dálniční známky o 800 korun. Kritici poukazují na nedostatečnou dálniční síť a špatný stav silnic. Zastánci opatření pak považují 192 korun měsíčně za dálnici jako relevantní,“ poznamenal Tomáš Linda.

Jak vyplynulo z šetření, s většinou návrhů respondenti z Karlovarského kraje souhlasí. Příkladem může být bod, který má přinést největší úsporu, a tím je snížení národních dotačních titulů na většině ministerstev. Tato úspora má v příštích dvou letech činit 54,4 miliard korun. „Pro bylo 90 procent respondentů. Někteří byli pro ještě větší omezení dotací. Ne všichni ale věří, že bude řešení efektivní,“ doplnila ředitelka Mansfeldová.

Dopravci jsou v ohrožení

S okleštěním výjimek na dani z příjmů právnických osob souhlasí 86 procent respondentů. Návrh omezuje například daňovou uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony z ceny vozu. I tak ale někteří podnikatelé považují návrh za populistický. Balíček obsahuje i rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu.

„Snížení daně o 1,50 koruny na litr na minimum dané evropskou směrnicí bylo vloni dočasně přijato s cílem zmírnit dopady vysokých cen pohonných hmot. S tímto bodem vládního návrhu ale 45 procent dotázaných nesouhlasí. A to třeba proto, že klesne konkurenceschopnost českých dopravců. Podle kritiků je totiž patrné, že následné zdražení paliv bude mnohem vyšší než jen o oněch 1,50 koruny na litr,“ dodává Lenka Mansfeldová.