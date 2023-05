Stanjurovi přišly připomínky k vládnímu balíku úspor. Vadí změny dohod i benefitů

Svazu měst a obcí ČR (SMO) se nelíbí změny rozdělení daně z příjmu právnických osob mezi rozpočet, obce a kraje, které přináší vládní konsolidační balíček.

Kritizuje i přesun výnosu části daně z hazardu od obcí do státního rozpočtu, stoprocentním příjmem obcí by podle svazu měla zůstat daň z nemovitosti. SMO také varuje před omezením možností čerpat evropské dotace, pokud vláda sníží jejich spolufinancování z rozpočtu.

Svaz nesouhlasí také tím, že samosprávy podle vládního návrhu nemají mít podíl na dodatečném výnosu ze zvýšení korporátní daně z 19 na 21 procent. „Vzhledem k tomu, že obce a města nesou stejně zvýšené náklady jako stát, je legitimní, aby zůstal zachován jejich stávající podíl na sdílených daních, aby i nadále mohly vykonávat veřejné služby,“ uvádí SMO v podaných připomínkách.

Zásadní připomínku vznesl SMO také k plánovaném zavedení státního koeficientu k dani z nemovitosti. „Odčerpání části výnosu daně z nemovitých věcí by zcela zásadním způsobem narušilo základní principy, na kterých je od devadesátých let minulého století založeno rozpočtové určení daní,“ uvedl svaz. Zdůraznil, že obce nesou náklady se zajišťováním základních služeb, které souvisejí s užíváním nemovitostí.

Svaz rovněž varoval před možnými dopady omezení státního spolufinancování projektů z evropských fondů, které vláda v rámci konsolidace veřejných financí navrhuje. Podle SMO hrozí, že by města a obce neměly dost vlastních prostředků pro uskutečnění těchto projektů, takže by nebylo možné evropské peníze využít.

Pivo do nižší sazby a nesahat na dohody

Asociace malých a středních podniků (AMSP) kritizuje především zrušení daňového zvýhodnění nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Zástupcům firem se nelíbí ani zastropování úlev pro dohodáře. Požadují zachování současného stavu. Dále navrhují, aby čepované pivo bylo zařazeno ve snížené 12procentní sazbě DPH. Zároveň by asociace byla pro zavedení daně na tiché víno.

„Čepované pivo je důležitou součástí všech gastronomických provozů v České republice, kdy v některých případech až čtvrtina tržeb pochází z čepovaného piva,“ uvádí AMSP.

Do připomínkového řízení přispělo také ministerstvo zahraničních věcí. To upozornilo, že navrhované snížení peněz na platy ve státní sféře o dvě procenta nemůže být uplatněno obecně. Česká diplomacie míní, že navrhovaná opatření budou mít zásadní vliv na už podfinancované platové oblasti v resortu, a tím zasáhnou do chodu ministerstva a plnění jeho úkolů.

Každé ministerstvo má podle návrhu konsolidačního balíčku snížit užší provozní výdaje o pět procent. Podle MZV by to vedlo k zásadnímu omezení chodu úřadu, Zároveň by to postihlo zastupitelské úřady, jejich funkčnost, rámce poskytovaných služeb a diplomatické aktivity, ale i udržení jejich stávající sítě a její rozvoj.

Výhrady má také resort práce a sociálních věcí. V připomínkách k vládnímu balíčku žádá přehodnocení návrhu na zvýšení náhrad exprezidentům. Podle něj je velkorysé.

Noviny danit jako časopisy

Unie vydavatelů navrhla ve vládním konsolidačním balíčku přeřazení tištěných deníků ze základní sazby DPH zpět do snížené sazby daně k časopisům. Více než zdvojnásobení sazby DPH ze stávajících deseti na 21 procent by podle vydavatelů vedlo k poklesu prodeje novin a dalšímu posílení dezinformační scény. Předpokládaný výnos 200 milionů Kč považují za nerealistický.

Čtenářem tisku je podle měření Media Projekt průměrně 82 procent Čechů. „Přeřazením deníků a dalších tiskovin s frekvencí vyšší jak třikrát do týdne (do vyšší sazby) předkladatel návrhu zákona potlačí jejich prodej, což povede ke zhoršení informační gramotnosti obyvatel České republiky. Zvlášť nejzranitelnější část populace se potom bude o to více uchylovat k bezplatným dezinformačním zdrojům, dostupným například na sociálních sítích,“ uvedli vydavatelé ve zdůvodnění.