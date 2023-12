Starší Čech, odborník se zkušenostmi. Zaměstnanci popsali ideálního šéfa

Většina zaměstnanců (72 procent) svého současného šéfa hodnotí jako spravedlivého. „Osm z deseti zaměstnanců navíc uvádí, že se svým současným šéfem dobře vycházejí,“ dodává k výsledkům průzkumu František Boudný, ředitel Předvýběru.

Jako nejdůležitější vlastnost dobrého šéfa dotazovaní uváděli odbornost a zkušenosti, tyto vlastnosti jsou zásadní pro 38 procent respondentů. Šéf by podle dotazovaných zaměstnanců měl být také oporou svým lidem, to si myslí třicet procent z nich. V neposlední řadě by měl podle Čechů držet slovo, tuto odpověď vybralo 28 procent zaměstnanců.

U svých současných šéfů respondenti nejvíc ocenili pracovitost (33 procent), která je přitom obecně s 23procentním podílem až na sedmém místě žebříčku nejžádanějších vlastností nadřízeného. Odbornost a zkušenost jako druhou vlastnost svým současným šéfům přiznalo necelých třicet procent lidí.

„Průzkum potvrdil, že Češi jsou se svými šéfy spokojení. Je to jedno z vysvětlení současné situace na trhu práce, kdy lidé nepříliš ochotně mění zaměstnavatele,“ komentuje dále Boudný.

Nejhorší je nespolehlivý chaotik

O průzkumu: Data pro reprezentativní průzkum sesbírala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících ve věku 18 až 59 let.

Na konci žebříčku oceňovaných vlastností je kreativita ani ne s pětiprocentním podílem. Podle respondentů se ale kreativitou vyznačuje o dva procentní body více současných šéfů.

Nejvíc Čechům v zaměstnání vadí, když šéf není oporou svým lidem a nedrží slovo, uvádí to okolo dvou pětin respondentů. Třetí špatnou vlastností je pak chaotický přístup. Šestatřiceti procentům dotázaných vadí šéf, který „všechno ví, všechno zná“.

Průzkum se Čechů ptal také na milostný románek s jejich nadřízeným. Ten přiznala jen něco přes tři procenta zaměstnanců, další dvě procenta na otázku nechtěla odpovědět vůbec. Výrazně častěji tuto možnost připustila nejmladší generace ve věku od 18 do 24 let. Kladně na tuto otázku odpovědělo deset procent zástupců této věkové skupiny.