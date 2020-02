Hoteliéři se připravují na propad. Italové hromadně ruší cesty do Česka

COVID-19 už kromě některých nadnárodních společností začíná mít vliv i na Česko. Prozatím především na hotely – kromě strachu turistů z cestování se jich silně dotýkají i některá preventivní opatření. „Na počátku tohoto problému bylo ukončení leteckého spojení s Čínou,“ uvádí iDNES.cz Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky.



Čínští turisté kvůli tomu hromadně rušili zájezdy a rezervace hotelových pokojů. Protože tehdy šlo o tzv. „zásah vyšší moci“, nepředvídatelnou a neodvratitelnou překážku, byly hotely z většiny povinny umožnit jim storno zdarma.



Teď se podobná situace opakuje. Hoteliéři již začínají sčítat škody za cestující z Itálie. A škody to nejspíš nebudou úplně malé. „Koncem února a začátkem března do Česka jezdilo a jezdí poměrně dost turistů z řad studentů – školní zájezdy a podobně,“ říká Stárek. Italské ministerstvo školství však vyhlásilo zákaz cestování mládeže do zahraničí. České hotely tak o tyto zákazníky přijdou.

Ostražitost italských turistů už pocítily některé hotely, které se na skupinové zájezdy zahraničních škol zaměřují. „Z Itálie nás kontaktovaly některé cestovní kanceláře, které sem studenty přímo dovážejí. Zejména státní italské školy budou pravděpodobně své zájezdy rušit, nebo odkládat,“ řekl iDNES.cz zástupce jednoho z menších pražských hotelů, který si nepřál být jmenován.

Příliš brzy na odhady

Dá se navíc předpokládat, že i teď bude většina stornovaných zájezdů bez poplatku. V případě Číny po tom volal především server Booking.com, v současnosti to již po hoteliérech podle Stárka požaduje několik cestovních kanceláří.



Na odhadování výše škod je však zatím podle hoteliérů příliš brzy. „Podobné obavy už tady proběhly i v minulosti v souvislosti s jinými epidemiemi. Je těžko něco predikovat. Doufejme, že je to krátkodobá záležitost,“ komentuje Stárek.



Cestovní ruch je na podobné případy velmi citlivý. To se ukázalo i během epidemie koronaviru SARS, která právě toto odvětví zasáhla velmi silně. Některá česká města na něj přitom v podstatě spoléhají. „Například Český Krumlov je silně závislý na asijské klientele,“ doplňuje Stárek. „Hledáme cesty, jak se na případný propad připravit,“ zakončil.