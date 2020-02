Hotely se topí v penězích. Do pražských investoři loni nalili 13,5 miliardy

Objem investic do pražských hotelů dosáhl v roce 2019 hodnoty 539 milionů eur (téměř 13,5 miliardy korun), což je nejvíc v historii. V celoevropském srovnání investic tohoto typu se tak Česká republika dostala mezi první desítku zemí. Letos by se navíc tato suma mohla zdvojnásobit. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield.