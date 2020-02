Čínské hotely, kanceláře a byty se mění v nouzové nemocnice pro nakažené

Úředníci zabavují také auta, a dokonce i ochranné roušky. Tato nouzová opatření, zvlášť pak zabírání soukromých nemocnic, nechávají některé pacienty, kteří jsou v ohrožení života kvůli jiným nemocem, bez odpovídající lékařské péče, píše list Financial Times.

Ve městě Wu-chan, které je centrem nákazy, je kritický nedostatek lůžek, přestože zde byly v rekordním čase vybudovány dvě nové nemocnice a další provizorní nemocniční zařízení vznikla ze sportovních či výstavních hal. Úřady proto umísťují další lůžka pro pacienty s koronavirem do kanceláří, studentských kolejí a nemocnic sloužících původně lidem s jinými chorobami.

V Číně se dosud novým koronavirem nakazilo 44.653 lidí a bilance obětí stoupla již na 1114. Převážná většina z nich je z provincie Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí.

„Zdravotní systém ve Wu-chanu kvůli epidemii zkolaboval. Ostatní choroby vláda od té doby v podstatě ignoruje,“ postěžoval si obyvatel města Liou Cchung-feng, jehož tchyně trpí rakovinou žaludku v konečném stadiu, ale kvůli náporu pacientů s koronavirem přišla 5. února o své nemocniční lůžko.

„Její stav se od té doby dramaticky zhoršil,“ uvedl Liou. Podle něj ženu odmítly i další nemocnice v městě. „Chceme jí zajistit jen pravidelné injekce, léky proti bolesti a infuze, aby mohla pokojně zemřít. Vím o hodně lidech, kteří trpěli nevyléčitelnými nemocemi a zemřeli poté, co byli vyhozeni z nemocnice,“ tvrdí „Wu-chan musel zabrat hotely, aby mohl umístit pacienty do karantény, a také vozy taxislužby pro dopravu zdravotnického personálu. Je to nouzové opatření, situace je opravdu vážná,“ prohlásil čínský expert pracující pro vládu Čang Jan-šeng.

K velkým městům, která zmíněná nouzová opatření schválila, patří kromě jedenáctimilionového Wu-chanu například Čeng-čou, Fu-čou, Si-an, ale i jihočínské průmyslové centrum Kuang-čou (Kanton).

Čínské úřady se v některých případech pokusily zabavit i lékařské potřeby. Kupříkladu minulý týden ve městě Ta-li v provincii Jün-nan úřady zadržely tisíce ochranných roušek, které měly předat do dalších měst. Zásah ale vyšel na světlo a šéf místní zdravotnické komise byl nakonec zbaven funkce.