Vánoční nákupy? Bude záležet na dodržování opatření, říká Havlíček

Základem systému PES je rizikové skóre, které bude od 16. listopadu zveřejňované na webu ministerstva zdravotnictví. Číslo na škále nula až sto bude kalkulováno denně, a to pro celou republiku i pro jednotlivé kraje. Stupňů rizika je celkem pět, celá Česká republika je momentálně v tom nejhorším.

„Třetí kategorie už znamená, že je možné podnikání do značné míry uvolnit,“ uvedl Havlíček. Záleží podle něj na tom, jak budou Češi v následujících dvou až tří týdnech dodržovat karanténní opatření. „Máme velkou šanci realizovat předvánoční nákupy, kdy to bude, to záleží na každém z nás,“ řekl.

Jako možný termín otevření obchodů zmínil přelom listopadu a prosince. „Ideální by bylo, kdyby se nápor nakupujících rozložil do celého prosince,“ míní Havlíček. „Bezpečný adventní nákup bude heslem pro tento segment a věřím, že lidé se s tím naučí žít,“ dodala náměstkyně ministerstva průmyslu a obchodu ze sekce hospodářské politiky a podnikání Silvana Jirotková.



Nedělní zákaz zůstává

Z modelu uvolňování a zpřísňování opatření vyplývá, že ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu budou moci být v době mimo zákaz vycházení, v neděli a státní svátky nebudou moci fungovat.

Stravovací zařízení by měla dál fungovat v omezeném režimu. V nejnižším stupni rizika bude provoz zakázán mezi půlnocí a 6:00. Ve čtvrtém a pátém stupni bude prodej možný jen přes výdejní okna.



Ubytovací služby budou moci fungovat v běžném režimu do třetího stupně rizika. Ve čtvrtém a pátém stupni bude jejich provoz omezen. Lázeňská zařízení se budou muset do třetího stupně řídit režimovými opatřeními, ve čtvrtém a pátém stupni budou moci poskytovat jen zdravotní služby.



Další služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika. V dalších stupních se budou muset řídit režimovými a organizačními opatřeními.

Tempo růstu nových případů nemoci covid-19 v Česku několik dnů zpomaluje. Laboratoře ve čtvrtek odhalily 7874 pozitivních testů na koronavirus, přičemž ve středu jich bylo o zhruba tisícovku více a před týdnem o téměř 5400 více. Počet lidí, kteří jsou aktuálně nemocní, se snížil na 140 201, ubylo i hospitalizovaných.



Kvůli pandemii je v Česku od 22. října výrazně omezen maloobchodní prodej. S výjimkou potravin, drogérií, optik, květinářství, galanterií či lékáren, musejí být ostatní prodejny zavřené. Otevřené obchody nesmějí fungovat mezi 20:00 a 04:59 a zavřeno musí mít celou neděli.

