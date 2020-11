O covidu musí rozhodovat členské státy, ne Brusel, míní Česko a Slovensko

Druhá vlna koronavirové epidemie podle Petříčka ukázala, že na různých místech dosahuje vrcholu v různých časech. Proto by široká reakce Evropské unie nebyla možná. Co se týče například opatření, jimiž se uzavírají maloobchod, restaurace, školy nebo kostely, je nutné nechat rozhodování na národních vládách, míní.

Zatímco v Česku v posledních dnech počet nových případů klesá, v některých zemích je tomu naopak, proto se podle ministra není možné celoevropsky sladit na aplikování a následném rozvolňování opatření.

Podle Korčoka existují oblasti, kde je nutná evropská kooperace, či dokonce autorizace kroků z Bruselu, ale netýká se to například zmíněných opatření nebo plošného testování, ke kterému přistoupilo Slovensko. O prvním víkendu se tam zapojily dvě třetiny z téměř 5,5 milionu Slováků.

Testy ukázaly, že mezi nimi bylo asi procento nakažených, tedy přes 38 tisíc. Během druhého víkendu se testovalo už jen v okresech, kde je nákaza více rozšířená. Tehdy testy odhalily přes 13 500 nakažených.

Rakousko v neděli oznámilo, že chystá po vzoru Slovenska projekt masového testování na koronavirus. Na rozdíl od Slovenska má být dobrovolné.

Ministři také zmínili oblasti, ve kterých naopak celoevropský postup možný je. Korčok ocenil, že Evropská komise vyjednává s farmaceutickými společnostmi o nákupu vakcíny proti koronaviru, která by měla pak být distribuována mezi členské státy.

Podle Petříčka by Evropská unie mohla mít také větší kompetence ke sjednocení podmínek pro cestování. Například by se podle něj mohlo uvažovat o využívání antigenních testů, u kterých je výsledek znám do několika minut, na letištích. Antigenní testy ale nejsou tak spolehlivé jako laboratorní PCR testy.