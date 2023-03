Firmy se oklepaly z krize, napříč obory plánují znovu nabírat nové zaměstnance

V rámci průzkumu společnost ManpowerGroup položila více než pěti stům zaměstnavatelů v Česku otázku, jak očekávají, že se změní počet zaměstnanců v jejich společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června v porovnání se současným čtvrtletím.

Odpovědi byly pozitivnější než v tom předchozím. Index trhu práce stoupl na 16 procentních bodů. V porovnání s předchozím čtvrtletím, kdy byl index mírně v červených číslech, došlo k zásadnímu posílení o 18 procentních bodů. Český trh práce je tak stejně optimistický jako v roce 2022.

Nabírat bude 31 procent, 15 procent plánuje naopak propouštět, 49 procent změny neplánuje a pět procent neví. „Zdá se, že žádné velké propouštění nehrozí a můžeme být mírně optimističtí,“ komentuje výsledky Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

„U nás žádná nezaměstnanost v podstatě není, je to zdravá strukturální nezaměstnanost. I kdyby se čísla o něco zvýšila, tak u nás bude nadále nejnižší nezaměstnanost v EU,“ doplnila Rezlerová.

Zmražená místa roztávají

„Větší část českého trhu ukazuje, že má již mnohem jasnější vyhlídky pro blízkou budoucnost. V naší náborové praxi vidíme, že firmy svá zmražená pracovní místa začaly opět obsazovat. Energetickou krizi, inflaci i dodavatelské řetězce se totiž daří stabilizovat,“ říká Rezlerová.

„Pracovní trh ale stále zůstává vlivem ekonomických a sociálních změn nadále velmi turbulentní,“ upozornila dále Rezlerová.

Nabírat plánuje osm z devíti odvětví. Pokles predikuje pouze odvětví komunikačních služeb, lehce nad nulou je sektor obchodu a služeb, který je dotčen oslabenou poptávkou. Nejvíce budou nabírat firmy ve financích a sektoru pojištění nemovitostí, energetika a veřejné služby a zdravotní a sociální péče nebo farmacie. Růst náboru je v plánu ve všech velikostech firem. Nejoptimističtější jsou velké podniky.

„Je vidět, že se stále vyrábí, zakázky neklesají. Spíše chybí materiál,“ doplnila k sektoru průmyslu Rezlerová.

Nejžádanější je odpovědnost

Zaměstnavatelé v Česku mají problémy s obsazováním pracovních pozic, potvrdilo to 66 procent oslovených. Zcela bez obtíží je 32 procent firem. „Nedostatek vhodných zaměstnanců dlouhodobě roste a jedná se o globální problém. Populace stárne, více lidí odchází do důchodu než vychází ze škol,“ vysvětluje Rezlerová.

„Musíme hledat v cizině, Ukrajina je pro nás zavřená. Situace se rok i dva rozhodně zlepšovat nebude,“ doplnila Rezlerová.

Dlouhodobě chybí lidé v oboru IT. „Tento sektor je nejrychleji rostoucí sektor z hlediska růstu počtu zaměstnanců. Chybí také obchodníci nebo experti na online marketing. Málo je i administrativních pracovníků a personalistů,“ doplnil Jiří Halbrštát manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

„Roste význam měkkých dovedností. Záleží na tom, jak je člověk odpovědný, spolehlivý, zda umí pracovat v týmu. Vidíme, že se v náborech preferuje potenciál člověka a jeho schopnost učit se nové věci víc než titul. Stále více se ukazuje, že ten tolik nevypovídá. Tohle je budoucnost práce,“ vysvětluje Rezlerová.

Nejžádanějších pět vlastností, které zaměstnavatel u zaměstnanců hledá, je odpovědnost, spolehlivost a disciplína. Na druhém místě je logické myšlení, následuje kreativita, poté schopnost spolupráce a pětici uzavírá kritické a analytické myšlení.

Nejhůře volná místa obsazuje komunikační sektor nebo obchod. Nejlépe naopak finance.

Ženy od pandemie chybí

„Od pandemie chybí na pracovním trhu 1,7 milionu žen, které se nechtějí vracet do kanceláře za starých podmínek. Potřebují totiž mít možnost lépe kombinovat práci s péčí o rodinu,“ vysvětlil Halbrštát.

Česko je v rovnosti mezi muži a ženami 76. ze 146 zemí. „Česko je v tomhle polorozvojová země, s tím musíme něco dělat,“ míní Rezlerová s tím, že žebříčku vévodí Island. Špatně na tom není ani například Irsko.

Ženy by si na trhu práce přály více rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, to potvrdilo 80 procent z nich. Uvítaly by také více flexibility i stability. Například 35 procent žen by při stejném objemu práce vyměnilo pět procent své mzdy za čtyřdenní pracovní týden.

„Ženy potřebují více flexibility, při současném nastavení manažerů je ale toto hendikepuje. Nejsou tolik vidět a nemají takové uznání. Manažeři se musí naučit pracovat s tím, jak ženy, které nejsou každý den na pracovišti, vtáhnout do týmu,“ apeluje Halbrštát.

„Přetrvávají stereotypy o tom, že žena pečuje o děti a má na starosti domácnost. Skloubit tohle s kariérním postupem je velmi těžké,“ dodala Rezlerová.