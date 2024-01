S přijetím eura by dnes klesla životní úroveň, soudí ekonom Kovanda

„S přijetím eura by přišla i vyšší inflace. Bydlení by bylo dražší, vklady v bankách hůře úročené, a nutně by tak nastal pokles životní úrovně,“ řekl v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima News Kovanda. Inflace by podle něj dosáhla „klidně až třiceti procent“.

S tím souhlasil i Minčič, podle nějž je přijetí eura spojeno s mnoha nejistotami, které v tuto chvíli nejsou zřejmé, a vstup do eurozóny tak může „roztočit inflační spirálu“.

„Přijetí eura není na pořadu dne. „Předpoklad vstupu do eurozóny Česká republika nesplňuje. Máme závazek, z něhož je z hlediska formálně právního složité se vyvázat,“ reagoval analytik Hospodářské komory také na slova o referendu.

Doplnil rovněž, že vstup do eurozóny není podmíněn jen a pouze tolik zmiňovanými Maastrichtskými kritérii. „I kdybychom je splnili, tak musíme další dva roky stát v předsálí, kde se bude testovat, zda splníme kritérium stability kurzu,“ řekl Minčič.

I Kovanda se pozastavil nad zásadami fungování při používání společné evropské měny. „Četné země eurozóny, takřka všechny, snad s výjimkou Lucemburska, neplní své vlastní závazky, které vůči ní mají. Jde zejména o Pakt růstu a stability, což je soubor určitých limitů pro zadlužení či pro výši ročního schodku. Ten je porušován prakticky permanentně,“ uvedl ekonom.

Komu přijetí eura pomůže?

„Pomůže těm firmám, které jsou výrazně propojeny se svými partnery a investory v členských státech eurozóny,“ vysvětlil Minčič. Paradoxně ale i podnikatelé se k jeho přijetí staví poněkud zdrženlivě.

„Při využívání jedné měny se nemusíte zajišťovat proti změnám kurzu, ale tento fakt bych až tak nepřeceňoval. Je to sice zádrhel hladkého obchodování, ale podobných překážek musí podnikatelé překonat celou řadu,“ uvedl Minčič.

Při nástupu současné i předchozí vlády totiž proběhlo šetření, v němž podnikatelé odpovídali, do jaké míry jsou přesvědčeni o tom, že by nová vláda měla oznámit termín vstupu do eurozóny. „Kladně se vyjádřily jen tři čtvrtiny firem,“ dodal Minčič. Podle něj to dokazuje, že podnikatele v Česku trápí jiné věci.

Podle Kovandy je však cena za přijetí eura příliš velká. „S eurem by dnes měli lidé citelně vyšší inflaci, je nevýhodné taktéž z hlediska cen bydlení,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank.

Podnikatelům by přijetí pomohlo, musíme se ale ptát, jaké jsou celospolečenské náklady a přínosy. A ty nejsou tak velké, aby v současné době opodstatnily přijetí eura,“ doplnil Kovanda.