Je eurozóna elitním klubem? Rating států ukazuje opak, říkají ekonomové

Jen 5 z 20 států eurozóny má podle agentury Fitch příznivější rating než Česká republika, upozorňuje ekonom Lukáš Kovanda. Jde o Rakousko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko a Německo. Přitom ještě počátkem května roku 2004 Česko ratingově zaostávalo za všemi tehdejšími členskými státy eurozóny.

„Když Česká republika vstupovala do Evropské unie, byl rating všech států tehdejší eurozóny příznivější, a to mimo jiné i včetně Řecka. Po loňském zhoršení ratingu Francie jde ale nyní už jen o čtvrtinu členských zemí eurozóny. Celkovou proměnu demonstruje i prosincová změna ratingu Slovenska na nejhorší úroveň od října roku 2005. Slovensko má tedy dnes s eurem horší rating, než když se tam ještě platilo korunou,“ komentuje situaci Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Ratingové agentury posuzují sílu emitentů dluhových cenných papírů a následně jim udělují jakési úvěrové skóre, a tedy rating. To má ohodnotit jejich očekávanou schopnost splácet dluhy. Investoři se při nákupu dluhopisů často na takové úvěrové skóre spoléhají a hodnocení ratingových agentur tak může hrát klíčovou roli pro stanovení konkrétní výše úroků.

„Ratingy do značné míry vypovídají o důvěryhodnosti dané země a schopnosti dodržovat své závazky. Nepřímo poukazují na možný sklon obyvatelstva země volit si fiskálně (ne)zodpovědné vlády. Reflektuje, jak trh obecně vnímá hospodaření daného státu,“ uvádí k ratingu hlavní ekonom skupiny DRFG, kterým je Martin Slaný.

Rating je tedy jedním z klíčových vodítek pro investory, kteří podle něj hodnotí, jak je pro ně daná země riziková. Obecně platí, že čím vyšší je rating, tím je země považována za spolehlivějšího dlužníka. Věřitelé a trhy obecně pak takové zemi půjčují peníze za příznivějších podmínek, zpravidla tedy s nižším úrokem, což je klíčové mimo jiné pro plánování veřejných výdajů.

Vizitka finanční (ne)zodpovědnosti

Martin Slaný se podobně jako Kovanda domnívá, že debata ohledně možného přijetí eura v České republice by se do souvislosti s ratingy jednotlivých ekonomik eurozóny dávat měla.

„Je to jeden z ukazatelů, který je v diskusi o euru zanedbáván, přitom pro daňového poplatníka je klíčový. Zjednodušeně řečeno, euro nevytváří tlak na fiskální zodpovědnost. V realitě vede spíše k opaku, a to k většími fiskálnímu morálnímu hazardu. Jeho projevem je právě zhoršení ratingu, který se promítá zpětně do zvýšení dluhu, a to skrze vyšší výdaje na dluhovou službu,“ doplňuje Martin Slaný.

Jiní analytici ale takový názor příliš nesdílí. Diskuze ohledně ratingů smysl má, avšak na jiné rovině, než na které byla otevřena. Někteří analytici upozorňují zároveň na to, že v posledních letech u většiny zemí platících eurem docházelo spíše ke zlepšování ratingů nebo k jejich stabilizaci.

„Má význam se bavit o tom, nakolik u států vstupujících do eurozóny pomohlo snížení výnosů k rychlejšímu zadlužování, či zda tyto státy dokázaly finance využít adekvátně. Samotné jednorozměrné porovnání ratingů ale v kontextu přijetí měny euro smysl příliš nemá,“ uvádí Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank.

Analytik Komerční banky Jaromír Gec k tomu říká, že otázka přijetí měny euro se dotýká i strukturální a cyklické sladěnosti jednotlivých členských států eurozóny. Z tohoto pohledu tedy lze rating brát v úvahu jako jeden z řady faktorů, který odráží relativní rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami. Význam ratingů ale podle Gece není potřeba přeceňovat.

„Čím strukturální a cyklická sladěnost jednotlivých členských států eurozóny bude větší, tím pravděpodobnější následně i bude, že jednotná měnová politika ponese kýžené efekty také na úrovni jednotlivých ekonomik. Každopádně v tom, že jen 5 z 20 zemí eurozóny má nyní lepší ratingové ohodnocení než Česká republika, s ohledem na přijetí měny euro zásadní problém nevidím,“ uzavírá Gec.