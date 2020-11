Zemědělci tepou ekologické ambice EU. Podle studií hrozí zdražení potravin

Dopadové studie k evropským cílům zatím zveřejnily pouze Spojené státy americké. Podle nich by současné návrhy komise snížily zemědělskou produkci v EU až o 15 procent, vývoz potravin o pětinu, hrubý příjem zemědělců o 16 procent a zvýšily ceny potravin o 17 procent, dodal ve čtvrtek Pýcha.

Na evropské úrovni se chystá schvalování cílů strategie Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu). Podle současných návrhů by se měly snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů proti roku 1990 o 55 procent, tzv. klimatické neutrality by se mělo dosáhnout do roku 2050. Na Green Deal jsou navázané další strategie jako Farm to fork (Z farmy na vidličku či Od zemědělce ke spotřebiteli), strategie pro biodiverzitu, strategie EU pro metan nebo Společná zemědělská politika EU.

Podle Pýchy by se měly zveřejnit dopadové studie všech těchto strategií dohromady, protože některé z nich můžou své záměry multiplikovat či jít proti sobě. Dodal, že by se bez znalosti dopadových studií neměly schvalovat konkrétní cíle, kam by měla ČR v příštích letech mířit.

Zemědělci hájí používání pesticidů

„Dopad může být i do celé společnosti a může být i fatální,“ řekl. Svaz, stejně jako ČR, se již před časem ohradil proti plánu strategie Farm to fork, kde se počítalo s poměrným snižováním používání pesticidů u všech členských států nebo se zvyšováním podílu zemědělské půdy v ekologickém režimu.

Pýcha připomněl, že ČR v posledních letech spotřebu pesticidů snížila, zatímco jinde v Evropě se naopak zvedala. „U nás spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s Portugalskem a Irskem patříme mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce,“ uvedl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Podle ministra se už nyní v ČR používá méně pesticidů a umělých hnojiv, než je průměr EU, a také méně než v některých západních evropských státech.

Podle Pýchy by se neměla společnost dívat na pesticidy jenom negativně. Připodobňuje jejich fungování u rostlin k používání léků, když je člověk nemocný. „Nikdo nediskutuje o tom, jestli máme brát léky,“ řekl.