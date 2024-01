Výnosy z povolenek by neměly končit v černé díře rozpočtu, říká sdružení

Implementace evropské směrnice do zákona měla proběhnout už koncem loňského roku, vláda jej však třetího ledna odložila a podpořila posun termínu pro vyřazování emisních povolenek na třicátého září. Zatím se neshodla, jak s prostředky z povolenek naložit. V současné době je část výnosů přerozdělená mezi ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu a státní rozpočet.

To by však novela měla změnit. Podle MŽP, které návrh zpracovalo, by peníze měly být pod správou Státního fondu životního prostředí. Kompenzovaly by se nimi důsledků změny klimatu. Aktuálně se tímto způsobem uplatňují jen zčásti. Letošní výnosy z povolenek by podle odhadů měly činit přes čtyřicet miliard korun.

S tím však nesouhlasí MPO, které žádá příjmy z povolenek do vlastní rozpočtové kapitoly, a to kvůli potřebě financovat provozní podporu existujících zdrojů energie. Ministerstva financí a dopravy pak chtějí, aby výnosy byly příjmem státního rozpočtu.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu.

Zákon by měl převést do českého práva evropskou směrnici, která už měla platit od konce loňského roku. V zákoně jsou ustanovení, která musí ministři prodiskutovat, kabinet se k němu má vrátit později v lednu. Není však pravděpodobné, že by Česko kvůli pozdnímu přijetí čelilo ze strany EU pokutám.

Více času a menší tlak na cash flow

Vláda také podpořila posun termínu, do kdy musí firmy vyřadit emisní povolenky za emise vypuštěné v předchozím roce, a to na 30. září. Jde současně o termín, do kdy si firmy musí příslušný počet povolenek nakoupit. Návrh podle kabinetu zmírňuje tlak na průmyslové podniky, které musí povolenky nakupovat.

Podle Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení ČR to z pohledu teplárenství znamená více času pro pořízení povolenek a menší tlak na cash flow. „Na jedné straně se zpřísňuje bezplatné přidělování povolenek, které je podmíněno realizací opatření z energetického auditu, na straně druhé v případě tepláren je bezplatná alokace povolenek navýšena o třicet procent, což je podmíněno předložením plánu klimatické neutrality a pravidelným vyhodnocováním jeho realizace.

Posledním zásadním bodem k jednání je definovat, na jaké účely je možné používat prostředky z Modernizačního fondu a z aukcí povolenek do státního rozpočtu,“ říká Hájek. Jak dodává, z pohledu sektoru není až tak zásadní, kdo bude prostředky z povolenek spravovat, daleko důležitější je, na jaké účely je bude možné použít.

„Pro nás je zásadní, aby byly výnosy z povolenek v souladu s evropskou směrnicí používány pouze na aktivity spojené se snižováním emisí, a nikoliv na zcela nesouvisející účely, jako je to do značné míry v současné době, kdy většina prostředků z aukcí končí v černé díře státního rozpočtu,“ upozorňuje Hájek.

Návrh revidované novely reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Stát to bude muset unii zřejmě i vykazovat. Dosud musela být takto použita pouze polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení. Konkrétní příklady opatření, na která bude možné peníze nově využít, návrh nespecifikuje. Návrh novely dále počítá s úpravou celkového množství povolenek pro leteckou dopravu a rozšiřuje systém i na námořní dopravu.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise. Cena povolenek je jedním z faktorů, které se promítají do cen energií.