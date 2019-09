Dobití za deset minut. Ultrarychlé nabíječky elektromobilů v Česku rostou

5:00 , aktualizováno 5:00

Jednou ze zásadních nevýhod elektromobility je, že nabíjení baterie obvykle dlouho trvá. U nejnovějších a výkonnějších modelů to může z běžné zásuvky zabrat i desítky hodin. Po rychlých dobíječkách, které dobu dobíjení zkrátily, nyní do Česka přicházejí první ultrarychlé stanice, na nichž by nabití mělo trvat pár desítek minut.