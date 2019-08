Elektromobilů je čím dál víc, v kraji ale není dost dobíjecích stanic

„Sedm dobíjecích stanic naprosto nedostačuje,“ upozornil Jakub Dalecký, analytik obnovitelných zdrojů energie Portivy.

„Počet dobíjecích stanic je tu opravdu zoufalý. Navíc tu je hlavně ČEZ, který je pro mě drahý. Kdybych nenabíjel doma nebo v práci, jsou možnosti v kraji opravdu tristní,“ domnívá se Václav Černý, jednatel firmy Ramon a letitý nadšenec pro elektromobilitu.

Elektromobil používal šest let. Dosud jezdil s BMW i3. U jeho prodejny čas od času zastaví řidič elektromobilu a on jej ze solidarity nechá dobít.

„Snažil jsem se oslovit i obec Vratislavice, aby vybudovala vlastní stanici. Dobíjení by bylo gratis, odběr by byl jen minimální. Pro obec by to znamenalo reklamu. Vždyť i vratislavický rodák Porsche začínal s elektromobily. Stanice ale dodnes není,“ poukázal Václav Černý.

V zemi je přes 400 nabíjecích stanic pro elektromobily, jsou ale velmi nerovnoměrně rozmístěné. V Libereckém kraji je problém ještě křiklavější. Zatímco v Liberci by majitel elektromobilu neměl mít problém, na Semilsku či Českolipsku jej mít bude.

Nedostatečný je i počet dobíjecích stanic v turisticky navštěvovaných Krkonoších. Jednu má hoteliér Lukáš Pytloun v Harrachově. Další je až ve Špindlerově Mlýně v Královéhradeckém kraji.

Dobíječky má u svých hotelů

„Můžeme očekávat, že v dohledné době bude muset většina větších měst, ale v zájmu ochrany přírody i cenné a turisticky vyhledávané Krkonoše přistoupit k omezení vjezdu do města nebo vytvoření nízkoemisních zón. Jako to vidíme v Německu či Rakousku,“ upozornil Jakub Dalecký.

Lukáš Pytloun má dnes dobíječky u svých čtyř hotelů. „Majitelé elektromobilů si nás často vybírají právě kvůli možnosti dobít svá auta. Trend elektromobility určitě stoupá. V kraji je však síť určitě zcela nedostatečná,“ míní Lukáš Pytloun.

Používá dobíječky Tesla Destination Charger, které auto do plna nabijí až za několik hodin. „Využívají je zákazníci, kteří k nám přijedou na noc,“ dodal Pytloun.

Rychlodobíjecí veřejnou stanici mohou druhým rokem využívat návštěvníci Obchodního centra Nisa Liberec. Zvládne nabít 80 procent kapacity baterie za 20 až 30 minut. Nisa má i druhou stanici takzvaného normálního dobíjení. Obě zařízení umožňují dobíjení všech nejrozšířenějších typů a značek elektromobilů.

„Přesná data bude mít ČEZ. Ale subjektivně, počet zákazníků, co to využívají, roste,“ míní manažer centra René Švejda.

Liberecký kraj využíval tři roky v rámci projektu Elektromobilita od ČEZu pronajatý elektromobil Nissan Leaf. „Byli jsme spokojeni, využíval se na cestování především po Liberci a okolí. Nevýhodou byla jen dojezdová vzdálenost asi 120 kilometrů. Auto ale můžeme nabíjet v našich garážích, s malým dojezdem tak nebyl problém,“ řekl mluvčí krajského úřadu Jan Mikulička.

Kraj má pronajatého golfa

Dnes má kraj pronajatý elektromobil VW Golf s asi dvojnásobnou dojezdovou vzdáleností. Využívá jej na kratší pracovní cesty zaměstnanců. V červenci kraj převzal do užívání i dodávku Nissan E-nv200. V elektromobilitě chce jít ale ještě dál.

„Liberecký kraj intenzivně připravuje zadání veřejné zakázky na nákup čtyř až pěti osobních automobilů s plně hybridním pohonem. Automobily by měly sloužit jako referentská auta, namísto současných aut s běžným benzinovým pohonem,“ doplnil mluvčí.

Podle odhadů ministerstva dopravy bude příští rok v Česku registrováno na 17 tisíc vozidel s elektrickým či hybridním pohonem.

Naopak dosavadní vyznavač elektromobilů Václav Černý cítí skepsi. „Po šesti letech ježdění s elektrickými auty jsem na vážkách, jestli pořizovat další. Nejen kvůli tomu, že auta není moc kde nabíjet. Ve skutečnosti je to velmi drahá legrace. Třeba jen baterie je neskutečně drahá. Auto s padesáti tisíci najetými kilometry je téměř neprodejné. Budoucnost v tom už moc nevidím.“