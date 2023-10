O Dukovany zabojují všichni tři uchazeči. Termín pro nabídky je konec října

Severoamerická společnost Westinghouse potvrdila, že podá vlastní nabídku na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Již dříve totéž deklarovaly francouzská EDF a korejská KHNP. Aktuální termín pro podání nabídek je stanoven do 31. října. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.