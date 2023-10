Na jaderné bloky si brousí zuby i české firmy, ve hře jsou miliardy

Při předpokladu investičních nákladů na úrovni 160 miliard Kč za jeden velký blok by mohl objem investic do nových kapacit jaderné energetiky dosáhnout mezi lety 2029 až 2052 přibližně 1 160 miliard Kč, z toho 703 miliard by směřovalo do české ekonomiky, hlavně do do strojírenství a inženýrského stavebnictví.

„Jaderná elektrárna není triviální stavba, pořád jsou u nás ještě lidé, kteří s tím mají zkušenosti,“ říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Podle něj jsou domácí firmy připravené a dostatečně flexibilní se na výstavbě nových jaderných zdrojů podílet.

České stavebnictví se však bude muset zároveň vypořádat i s problémy, jako je nedostatek lidských kapacit, komplikovaná dostupnost specifických stavebních strojů i možný nedostatek stavebního materiálu jako kámen, štěrkopísek a vápenec. Výstavba jednoho plánovaného bloku spotřebuje přibližně 200 000 metrů kubických betonu a podle některých odborných analýz může být většina lomů v České republice do deseti let uzavřena.

O zakázky usiluje i Metrostav

Všichni tři dodavatelé si jako hlavního stavebního partnera už vybrali firmy ze své domovské země. U jaderných projektů přitom tvoří stavební část 20 až 22 procent z nákladů.

„My si na to nestěžujeme a ani proti tomu nechceme bojovat, firmy mají ohromné zkušenosti s výstavbou jaderných zdrojů, které se u nás dlouho nestavěly. Ale rádi bychom dosáhli nějakého objemu, chtěli bychom být na úrovni partnera z padesáti procent,“ říká Lukáš Zedník, zástupce ředitele závodu Metrostav DIZ. Potvrdil, že se všemi třemi uchazeči o tendr Metrostav již jednal.

Kdyby si české stavebnictví mohlo sáhnout na polovinu stavebního rozpočtu, mohlo by při ceně 250 miliard Kč za jeden blok usilovat podle Zedníka o 25 miliard za jednu stavbu. Při odhadovaném pětiletém trvání hlavní stavby by to znamenalo pět miliard ročně.

Všechny strany se shodují v tom, že je bezpodmínečně nutné dokončit otevřený tendr. „Jsme v etapě, která je přelomová, máme dobře našlápnuto, abychom mohli dostavět čtyři jaderné bloky. Nyní se však rozhoduje o tom, zda Česká republika zůstane energeticky soběstačná, zda zůstaneme jadernou velmocí a také zda bude u nás zachován průmysl do budoucna. Jestli zůstaneme jakýmsi lvem ve Střední Evropě i nadále, anebo půjde do úpadku,“ domnívá se Tomáš Kovalovský, předseda představenstva České jaderné asociace.

Podle něj mají stavební firmy velkou šanci při výstavbě jaderných zdrojů uspět, a to i v roli velmi významných dodávek pro všechny tři zhotovitele. „Věřím v to, že vláda rozhodne pozitivně a projaderně, protože to, kolik máme elektrické energie v rámci České republiky na straně výroby i na straně spotřeby, je dlouhodobě známá věc. To, že jsem se zavázali k útlumu uhelné energetiky, je také známá věc a nechceme, abychom museli elektrickou energii za drahé peníze dovážet,“ dodává.