ČEZ prodloužil termín pro nabídky na rozšíření Dukovan. Vyhověl uchazeči

Harmonogram celého projektu by to ohrozit nemělo. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036. Úvodní nabídky na stavbu nového bloku loni na podzim podaly francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.

ČEZ, který má projekt na starosti, detaily nabídek nezveřejnil. Na jaře vedl s uchazeči vyjasňovací jednání, na nichž si chtěl se zájemci vysvětlit některé podmínky tendru a první nabídky. Následně je ČEZ vyzval k podání finálních nabídek.

Původně měli zájemci čas do poloviny září, na žádost jednoho z uchazečů zadavatel termín následně posunul na 2. října a nyní po žádosti dalšího ze zájemců dostali všichni tři další odklad. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě k finálnímu schválení.