Důchody příští rok porostou dvakrát. V létě průměrně o dalších 644 korun

„U průměrného starobního důchodu, který bude v lednu po valorizaci činit cca 16 274 korun, by mimořádná valorizace průměrného důchodu činila přibližně 670 korun,“ upřesňuje Vladimír Dostálek, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, na kolik si důchodci měsíčně zřejmě od června přijdou.



Lidem se zvýší důchody už v lednu ze zákona podle valorizačního schématu. Kromě toho senioři dostanou nad zákonnou valorizaci ještě dodatečný bonus tři sta korun. Důchody porostou dohromady od ledna v průměru zhruba o 800 korun.

Poslední měsíc, který stát zohledňuje pro lednovou pravidelnou valorizaci, je červen. Od tohoto měsíce běží sledované období, na jehož základě se bude odvíjet mimořádná valorizace kvůli růstu cen. Ta bude součtem meziměsíční inflace, nebude se řídit meziroční inflací.

Růst cen od června 2021 dosáhl v říjnu 2021 celkem 2,95 procenta. K pěti procentům už tedy příliš nechybí.

Teprve podruhé v historii

Podle makroekonomické projekce ministerstva financí z listopadu 2021 by podmínka mohla být splněna v lednu 2022, nyní je odhad při růstu cen za červenec 2021 až leden 2022 celkem 5,4 procenta. Z nařízení ministerstva práce a sociálních věcí se důchody zvýší o zmíněných 5,4 procenta, a to v pátém měsíci od splnění podmínky pro mimořádný růst důchodů – tedy v červnu.

„O stejné procento budou zvýšeny i procentní výměry důchodů přiznaných ve zbytku roku 2022, tedy po měsíci, v němž k mimořádné valorizaci dojde. Zvýšeny budou procentní výměry všech důchodů – starobních, invalidních i pozůstalostních,“ vysvětluje Dostálek. Procentní zvýšení může být ještě o něco vyšší, naopak není pravděpodobné, že by inflace překonala od července pět procent už v prosinci.

O valorizaci podle inflace důchodci nepřijdou ani v lednu 2023. Inflace se ovšem promítne do důchodů pouze za ty měsíce, které nezohlednila mimořádná valorizace. „To znamená, že v případě splnění podmínky pro mimořádnou valorizaci v lednu 2022 bude pro zvýšení od ledna 2023 zohledněn růst cen v období únor 2022 až červen 2022,“ dodává Dostálek.

Mimořádný růst důchodu příští rok potvrzuje i ministerstvo financí. „Bylo by to podruhé v historii, kdy došlo k aktivaci tohoto mechanismu,“ uvedla na sociálních sítích ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Mechanismus stát využil naposledy v roce 2008, kdy se země rovněž potýkala s velkou inflací. Bylo to za vlády premiéra Mirka Topolánka (ODS). Původně s mimořádnou valorizací zákon počítal při inflaci 10 procent. Tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) prosadil, aby k mimořádné valorizaci musel stát ze zákona přistoupit už při inflaci vyšší, než je pět procent.

S mimořádným navýšením počítá i nastupující vláda. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro Českou televizi řekl, že kabinet bude muset peníze na mimořádný růst penzí najít i přes plánované rozpočtové škrty. Rovněž potvrdil, že inflace je tak vysoká, že se budou důchody zřejmě valorizovat v průběhu příštího roku.

Další náklady

Už na lednové zvýšení penzí bude třeba 28,2 miliardy korun. Pro vznikající vládu znamená mimořádná valorizace další díru v rozpočtu na příští rok.

„Pokud by poté inflace přesáhla za sledované období pětiprocentní hranici v lednu 2022, průměrný měsíční důchod by se mimořádně zvýšil o 644 korun od června do konce roku 2022. Takové mimořádné zvýšení by odpovídalo dodatečným nákladům pro státní rozpočet 2022 ve výši zhruba 12 miliard korun,“ říká Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Je třeba připomenout, že lidé vyšší důchody příliš neužijí. Reálně si za ně víc nekoupí. Podle aktuální predikce ministerstva financí by růst cen měl zrychlovat. V prvních měsících příštího roku by se mohl pohybovat kolem sedmi procent.

Na konci září starobní, invalidní a pozůstalostní důchody od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců a důchodkyň z toho bylo 2,38 milionu.