Tradiční formy spoření proti inflaci neobstojí, Češi se zhlédli v nemovitostech

Pokud mají lidé naspořeno doma v šuplíku, inflace jim každý rok ukrajuje procenta, a tyto peníze tak ztrácejí svou hodnotu. Zatímco dříve by stačil uspořený obnos třeba na koupi ojetého auta, po pár letech, co necháme peníze ležet v šuplíku, tomu tak již zřejmě nebude. Podle posledního průzkumu Ministerstva financí ČR však stále takřka šedesát procent Čechů spoří v hotovosti, což je nevýhodné.

Někdo si teď možná řekne, že šetřit peníze tedy nemá smysl a stačí se spolehnout na důchod. Ani to však neplatí. Starobní důchody jsou sice pravidelně valorizovány, ale i tak je propad příjmů oproti produktivnímu věku znatelný. Letos činí průměrný starobní důchod 15 336 korun měsíčně. Od ledna 2022 se má zvýšit na 16 280 korun, ani to ale mnoha lidem stačit nemusí. Proč tedy čekat na důchod, když existuje široká nabídka možností, se kterými je možné si na důchod začít spořit již dnes?

Zhodnocení začne po letech klesat

V současnosti je mezi Čechy nejvíce oblíbeným způsobem úschovy peněz stavební spoření. Češi na něm mají ve svých vkladech uloženo kolem 350 miliard korun, což je po Německu a Rakousku třetí nejvyšší objem financí na evropském trhu. Jeho hlavní výhodou je, že stát přispěje jednou za rok deseti procenty z naspořené částky v daném roce, maximálně však do hodnoty dvou tisíc korun. Aby lidé měli na státní podporu nárok, spoření musí trvat nejméně šest let. Po uplynutí této doby je možné peníze využít na cokoliv. Po dosažení určité výše ze stanovené cílové částky navíc lze zažádat o úvěr ze stavebního spoření, který je oproti jiným velmi výhodný.

Jedním z negativ však podle analytika Petra Golky ze společnosti RONDA INVEST může být, že i pokud každoročně dojde k naspoření 20 000 korun, bude procentuální výnos ze stavebního spoření pravidelně klesat. „V prvním roce dosáhneme díky státnímu příspěvku dvou tisíc, po započtení úroku a odečtení poplatku stavební spořitelny zhodnocení přes devět procent. V dalších letech však bude naše zhodnocení klesat, a to kvůli tomu, že naspořená částka poroste, ale státní podpora zůstává stále stejná. V případě tří po sobě jdoucích stavebních spoření se v posledních letech dostaneme na zhodnocení pouze na úrovni 1,4 procenta ročně. Vážený průměrný výnos za celou dobu spoření, tedy za 18 let, by v takovém případě i se započtením státní podpory činil pouze 1,76 procenta ročně,“ doplnil Golka.

Lepší než peníze nechat ležet jen tak

Další možností jsou spořicí účty a termínované vklady u bank. První z variant se vyznačuje svou jednoduchostí, protože stačí na účet pravidelně ukládat třeba jen část výplaty. Peníze je navíc možné kdykoliv vybrat. Nevýhodou je však malá úroková sazba, která se pohybuje průměrně v řádu desetin procenta, a inflaci tedy ani zdaleka nepokryje. Stále je to však lepší než nechat peníze ležet jen tak.

Termínované vklady mají zhodnocení jen o málo vyšší, při uložení peněz na jeden rok, úročení se pohybuje v průměru okolo sedmi desetin procenta. Ani v tomto případě nám tedy takto nízké zhodnocení stávající vysokou inflaci nepokryje. Předčasný výběr financí je navíc za poplatek. Někteří lidé také spoléhají na klasické penzijní spoření. Peníze jsou zhodnocovány úrokovou sazbou, která činí v průměru jen něco málo přes jedno procento (www.finparada.cz). Toto spoření nabízí také maximální státní příspěvek 2 760 korun ročně a jistou úsporu na dani z příjmů až do hodnoty 3600 korun ročně. Penzijní spoření se nejvíce vyplatí, pokud si budeme spořit 1000 Kč měsíčně. I tady ale platí, že s rostoucí naspořenou částkou bude míra zhodnocení našich peněz klesat.

Šance i pro „sváteční“ investory

Zhodnotit své peníze lze také investicí do nemovitostních projektů. Tento typ je lákadlem nejen kvůli zajištění každého projektu bonitní nemovitostí, ale také díky své jednoduchosti a absenci vstupních i pravidelných měsíčních poplatků. Společností, která takovou možnost nabízí, je například RONDA INVEST. Ta nejprve poskytne na atraktivní projekty úvěr developerům, se kterými rovněž sepíše notářský zápis o uznání dluhu. Výše poskytnutého úvěru pak může být maximálně 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Tento úvěr následně RONDA nabídne k investování drobným investorům. Kdyby pak dlužníci své závazky přece jen neplnili, je RONDA INVEST oprávněna nemovitost odprodat a vyplácet z výtěžku investory.

„RONDA INVEST nabízí k investování pouze úvěry, které sama poskytla a dělí se s investory o výnosy z nich. Máme tedy maximální zájem, aby dlužníci své úvěry řádné spláceli a abychom investorům nabízeli jen ty projekty, které budou úspěšně dokončeny,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Lukáš Blažek.

Investovat je přitom možné online, a to už od tisícikoruny, což poskytuje šanci i „svátečním“ investorům. Výnosy, které můžou být až šest procent ročně, jsou vypláceny měsíčně, a představují tak pravidelný pasivní příjem. Pro úplnost je pak třeba dodat, že investice do nemovitostních projektů prostřednictvím RONDA INVEST jsou na předem stanovenou dobu, která vychází z předpokládaného data splacení úvěru. Cílová doba splatnosti se pohybuje od několika měsíců do pěti let. Pokud vás možnost investovat do nemovitostních projektů u RONDY INVEST zaujala, můžete si pročístzkušenosti jejich investorů. Nebo vyzkoušet nezávaznou registraci.