Češi letos většinou zůstanou doma. Na dovolené u nás ale nehodlají šetřit

V Česku se chystá zůstat nadpoloviční většina domácností, skoro třetina z nich už svou rezervaci pro jistotu provedla. Hlavní lokality hlásí již plné kapacity a turisté se tak letos pravděpodobně vypraví i do méně známých končin. To nahrává lokálním provozovatelům ubytování a vzniku nových turistických lokalit.

Údaje společnosti Data Rhymes, která zpracovává data o provedených rezervacích v ubytovacích zařízeních v celé ČR, ukazují celkovou obsazenost na konci července za celou Českou republiku okolo 40 procent. „Nejvyšší obsazenost vykazují apartmány (50 procent) a ostatní typy zařízení zahrnující například kempy nebo víkendové chaty a chalupy (téměř 60 procent). Nejhůře jsou na tom hotely s obsazeností nižší než 20 procent,“ dodává Jan Herget, ředitel Czech Tourism.

14. dubna 2021

„Většina Čechů za poslední rok navštívila nejznámější místa v tuzemsku jako Prahu, Krkonoše, Lipno nebo jižní Moravu, s lázeňským trojúhelníkem a Krumlovem, a tak stále více lidí postupně objevuje méně známé regiony. Proto jsou na vzestupu Krušné hory, Beskydsko a Jeseníky,“ potvrzuje také Ladislav Veselý, ředitel Slevomatu.



Vycestovat za hranice podle Františka Peterky, šéfa vyhledávače ubytování a aktivit Explorio.cz, chce v létě jen necelých 19 procent Čechů a 23,5 procent oslovených domácností zatím vyčkává a má ze zahraničních cest obavy.

Odrazuje je nejen zvýšená cena dovolené kvůli hrazeným testům, ale také strach ze složitého návratu v případě nákazy koronavirem, propadnutí rezervace, pokud bude rodina pozitivně testovaná nebo nejasná pravidla pro vycestování. Přesně 73 procent oslovených také přiznává, že právě rizika spojená s koronavirem nakonec rozhodnou o cílové destinaci. A pokud už někdo vyrazí do zahraničí, často spíše do sousedních zemí, zejména na Slovensko.

Ideální dovolená

I nadále platí, že Češi chtějí rozumnou kombinaci komfortu a aktivního vyžití. Tento rok tak bude patřit návštěvám pamětihodností a turistice, ať už pěší nebo cyklistické.

Naprostá většina domácností má na dovolenou připraveno mezi 20 až 30 tisíci korunami, přičemž 29 procent Čechů se shoduje, že za dovolenou chtějí utratit více než v předchozích letech. Mohou si to dovolit a skoro dvě třetiny z dotazovaných pandemie domácí rozpočet negativně neovlivnil.

Mezi nejvyhledávanější lokality budou tradičně patřit Šumava, jižní Morava, Český ráj, České Švýcarsko, Krkonoše nebo Beskydy a Valašsko. Přestože většina Čechů (60 procent) preferuje ubytování v penzionu, výrazně vzrostla poptávka po apartmánech, chatách a chalupách. Ostatně 81,5 procent oslovených se shoduje, že letos kvůli obavám z nákazy koronavirem upřednostní ubytování v soukromí.

„Zažité návyky Čechů se vlivem pandemie postupně mění. Zatímco dříve byl nejčastěji prodávaným pobytem víkendový wellness, tak teď jsou to týdenní pobyty pro celou rodinu,“ upřesňuje Veselý ze Slevomatu.



Novým standardem se stanou vysoké hygienické nároky na hotel nebo možnost bezplatně stornovat pobyt až den před příjezdem v případě onemocnění koronavirem. Až 69 procent Čechů se na dovolené chce cítit v bezpečí. A pouze polovina se bude rozhodovat jen na základě ceny.

„Hoteliéři a majitelé ubytování se museli novým podmínkám přizpůsobit. Například nyní, v době, kdy ještě není jasné, v jakém módu se hotely otevřou, se covidové storno, tedy možnost zrušit pobyt do 24 hodin před zahájením zdarma, stává naprosto základním požadavkem pro to, aby hosté vůbec udělali rezervaci,” vysvětluje Peterka.

Ubytovatelé sázejí na rodiny s dětmi

Na sezonu se intenzivně připravují hoteliéři, majitelé penzionů, chalup nebo kempů. Naprostá většina z nich očekává, že o prázdninách budou moci fungovat již v běžném módu.

Své nabídky bezesporu budou směřovat k rodinám s dětmi. Až 87,5 procent z oslovených hoteliérů hlásí, že právě české domácnosti s dětmi budou hlavními hosty letošní sezony. Zhruba 60 procent pak sází na stálé hosty, se kterými se vídají každoročně. Naopak se zahraničními turisty, kteří například ve velkých městech nebo lázních tvořili většinu návštěvníků, počítají pouhá dvě procenta. Podobně propadají také firemní hosté, že jejich počet poroste, věří jen 4 procenta dotázaných.

„Příklon k rodinné turistice je asi nejsilnějším trendem posledních měsíců. Jsou to právě rodiny s dětmi, které opakovaně deklarují chuť utrácet a pořádně si odpočinout od měsíců, kdy musely při uzavřených školách a při práci z domova společně koexistovat. A hoteliéři jdou této poptávce naproti, ve výbavě ubytovacích zařízení, ale také marketingu,” zmiňuje Peterka.

Na extrémně silné letní turistické sezoně, kterou očekávají experti na cestovní ruch, nemusí vydělat jen hoteliéři nebo majitelé penzionů. Zcela nové příležitosti přináší i majitelům chat, chalup nebo apartmánů, právě ubytování pro jednu skupinu bude totiž patřit k nejvyhledávanějším. Průzkum ukázal, že 81,5 procent dotazovaných upřednostňuje právě ubytování v soukromí. Přestože většina Čechů dává stále při pobytu přednost penzionům, tak chaty, chalupy a apartmány se již v oblibě pomalu dotahují na úroveň hotelů.

„Zejména pro rodiny s dětmi, tedy klientelu, která je v současné době připravena nejvíce utrácet, je chata, chalupa nebo apartmán při hledání dovolené volba číslo jedna. Objektů, které je možné letos poprvé bez větších úprav nabídnout k ubytování, jsou desítky tisíc,” vysvětluje Peterka a dodává, že se to týká i mnohých, kteří v minulosti zrekonstruovali chatu nebo chalupu či pořídili investiční apartmán.

Roli budou hrát také restrikce a kapacitní omezení hotelů a penzionů. I díky tomu by do soukromého ubytování mohly letos zamířit stovky tisíc Čechů a obraty by se mohly pohybovat ve stovkách milionů korun.

Vyšší ceny, lepší služby

Na chuť utrácet samozřejmě reagují i majitelé ubytování, kteří mají teprve nyní možnost nahradit si chybějící výdělky z vánočních, zimních a jarních dovolených.

Ceny i přes to porostou spíše mírně, protože 71 procent hoteliérů a majitelů ubytování se shoduje, že bude držet ceny na stejné úrovni jako loni, pouze 19 procent očekává, že bude spíše zdražovat.



„Pozitivní zprávou je, že poslední měsíce celá řada hoteliérů využila k rekonstrukcím a vylepšením svých zařízení. Covid také urychlil generační obměnu u rodinných podniků a právě mladší generace často lépe čte potřeby současných hostů. Věřím tedy, že Češi za své peníze dostanou výrazně lepší servis než v předchozích letech,” zmiňuje Peterka.

Kdo bude chtít v Česku za dovolenou ušetřit, bude mít možnost i nadále. Roste však počet domácností, pro které česká dovolená už dávno neznamená levnější variantu té zahraniční, ale je to skoro naopak. A právě ti si letos přijdou na své.

Neobjevené skvosty Česka

Agentura CzechTourism každoročně připravuje přehled nejnavštěvovanějších turistických cílů i zapomenutých nebo jinak neobjevených skvostů ze všech regionů Česka.



„Loňský covidový rok ale pořadím výrazně zamával. Především proto, že z Česka téměř zmizeli zahraniční turisté a výrazně se změnilo i cestování Čechů. Pořadí těch nejnavštěvovanějších za celou Českou republiku se ale příliš nezměnilo. K oblíbeným cílům patří tradičně rozhledny, aquaparky a zábavní rodinné parky, hrady, zámky, muzea apod.,“ doplňuje Herget.