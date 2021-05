Investoři v Krkonoších hledají boudy, jež by se daly přeměnit na apartmány

Realitní makléři se shodují, že nabídka komerčních nemovitostí se v době pandemie zvýšila. Investoři mají zájem hlavně o nemovitosti, které lze předělat na apartmány. Výjimkou je Špindlerův Mlýn, kde mnoho hotelů a penzionů na prodej není.

Nejvíce komerčních nemovitostí na prodej se podle realitních portálů koncentruje ve východních Krkonoších. K mání je například penzion ve Velké Úpě u Javořího potoka za téměř 50 milionů korun nebo penzion na Lučinách mezi Pecí a Černou horou za bezmála 40 milionů.

U kostela sv. Petra a Pavla v Malé Úpě se prodává penzion s celkovou podlahovou plochou přes 700 metrů čtverečních za 32 milionů korun. Polovinu musejí vysázet zájemci o penzion s restaurací v Černém Dole.

„Nemám pro to jiné vysvětlení, než že je to způsobeno tím, co se v posledních měsících u nás děje. Spousta nemovitostí se dala do pronájmu a spousta se jich už prodala, i mimo realitky. Lidé na to buď nemají, nebo zkrachovali. Stát se na podnikatele vykašlal, podmínky kompenzací nejsou pro řadu z nich splnitelné, když už na ně dosáhnou, tak je to pozdě a jsou to jen procenta obratu. Zálohy na elektřinu, vodu a splátky hypoték nikdo neřeší,“ míní makléř realitní kanceláře Evropa Lukáš Gašpar, který se specializuje na oblast Vrchlabska a Špindlerova Mlýna.



Vyšší nabídka komerčních nemovitostí podle něj může být způsobena i tím, že se majitelé snaží využít současné situace na realitním trhu a hotel nebo penzion prodat výhodně.



Apartmány se prodají, než se kopne

„Ceny jsou na maximu a lidé mohou testovat trh,“ dodává Lukáš Gašpar. Zároveň upozorňuje, že investoři v Krkonoších cílí hlavně na nemovitosti, které je možné předělat na apartmánové domy.

Přestože ceny za metr čtvereční trhají rekordy, jdou apartmány na dračku. O všechny současné projekty je obrovský zájem, většina rekreačních bytů má majitele dřív, než se vůbec začne stavět.

Platí to i o současném největším developerském projektu v krkonošských Vítkovicích. Už se rozprodaly čtyři pětiny ze 64 apartmánů. Na jaře zahájila firma Crescon druhou etapu, ze 75 bytů, které vznikají v domech nedaleko skiareálu Aldrov, už v předprodeji získala vlastníka polovina. Cena středně velkých apartmánů s výměrou okolo 70 metrů čtverečních se přitom pohybuje kolem deseti milionů korun.

Získat a přestavět na apartmány

Například realitní kancelář nabízející penzion u Javořího potoka jej rovnou inzeruje jako nemovitost vhodnou k přestavbě na apartmánový dům s 24 byty. Podobně cílená je také nabídka na prodej hotelu s restaurací z 90. let ve Svobodě nad Úpou.

„Investoři chtějí udělat změnu prohlášení vlastníka a předělat objekt na apartmány. Taková poptávka tady samozřejmě je. Málokdo si v současné době chce koupit hotel nebo penzion, aby ho pak provozoval,“ podotýká Lukáš Gašpar.

Také podle Karla Havla z I. Krkonošské realitní mohou tvrdé dopady koronavirové krize pro gastro podnikání stát za oživením nabídky na trhu s komerčními nemovitostmi.

„Samozřejmě někdo může být donucen penzion z těchto důvodů prodat. Ale nemyslím si, že by to teď byl vyloženě trend. To nám ukáže nejbližší půlrok,“ míní realitní makléř.

Současnou situaci podle něj charakterizuje výrazný převis poptávky nad nabídkou. Největší zájem je o cenově dostupnější apartmánové bydlení: „Koronavirová krize s tím zahýbala. Cestování do zahraničí je omezeno a hory jsou pro českou rekreaci velmi atraktivní. Navíc postavit něco v Krkonoších je čím dál složitější.“

Špindl má už výprodej za sebou

Imunní vůči vnějším vlivům zůstává realitní trh v největším horském středisku u nás. Ve Špindlerově Mlýně se žádný výprodej komerčních nemovitostí ani bytů nekoná. Mnoho objektů, které by se daly přebudovat na apartmány, tu už není.

„Špindlerův Mlýn je specifický, už jen kvůli tomu, že územní plán zakazuje výstavbu na zelených loukách. Penziony a hotely se prodávaly posledních pět let, v současnosti tu není moc budov, které by se daly koupit a přestavět,“ vysvětluje Zdenka Brádlerová z kanceláře Reality Špindl.

Jedním z posledních prodaných hotelů byla Barbora. Před třemi lety objekt koupila firma spoluvlastněná miliardářem Markem Dospivou a někdejší hotel předělává na apartmány. Podle znalkyně místního realitního trhu majitele ubytovacích zařízení situace netlačí k tomu, aby se jich ani v covidové době zbavovali

„Hotely a penziony často dál pronajímají, mají v nich uložené peníze a vědí, že ceny nemovitostí neustále stoupají,“ poznamenává Zdenka Brádlerová.

Překvapením pro ni je, že koronavirová krize ve Špindlerově Mlýně příliš nerozpohybovala ani trh s byty.

„Očekávala bych, že v krizi dodávek do průmyslu bude klesat zaměstnanost, lidé se budou rozhodovat, jestli budou platit hypotéky na vlastní i rekreační bydlení, a začnou masivně nabízet byty na prodej. Zatím se tak ale neděje,“ přiznává makléřka.