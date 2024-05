Nejvíc lidí sedí v kancelářích v úterý. Pátek už je malá sobota, říká analýza

Pracovní týden v kanceláři začíná v úterý, alespoň v Praze to tak vypadá. Právě úterý je totiž podle analýzy společnosti Savills nejvytíženějším dnem v pražských kancelářích. Do práce přijde dvaašedesát procent zaměstnanců.

Naopak páteční dny bývají tradičně nejslabší. Více než polovina zaměstnanců využívá pátek pro práci z domova. „Úterní vysoká obsazenost svědčí o preferenci zaměstnanců začít pracovní týden v kanceláři, zatímco nižší páteční čísla ukazují na rostoucí trend flexibilní práce,“ uvádí analytička firmy Savills Lenka Pechová.

Před pandemií byla přitom průměrná obsazenost kanceláří v Praze vyšší, kolem sedmdesáti procent. Lidé se však postupně do kanceláří vracejí, což má vliv i na vytíženost pražské hromadné dopravy. S návratem zaměstnanců do kanceláří, studentů do škol a přibývajících návštěv turistů se počet cestujících pražským metrem dostal na 90 procent úrovně před pandemií.

Roli hrají studenti

„Během protipandemických opatření v Praze klesl počet lidí cestujících metrem o neuvěřitelných 85 procent. Situace se značně proměnila v roce 2022, kdy se počet cestujících vrátil na 90 procent úrovně z doby před pandemií. Další mírný nárůst byl zaznamenán i v roce 2023,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje.

V případě pražské hromadné dopravy už ale o žádném dominantním dnu hovořit nelze. Z týdenních průměrů Dopravního podniku hlavního města Prahy vyplývá, že alespoň co se metra týče, prakticky totožně vytížené jsou úterý, středa i čtvrtek.

„Jediné, co lze vypozorovat, je, že v některých stanicích, v jejichž blízkosti jsou přítomny vysoké školy, jsou vidět výraznější poklesy v pátky, kdy se nevyučuje,“ poukazuje mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.

Podobná panuje situace i v dalších městech. „Nevíme, jaké procento z cestujících v MHD tvoří právě lidé pracující v kanceláři. Do celkového počtu přepravených cestujících zasahuje mnohem více faktorů. Například v univerzitních městech jako je Brno nebo Hradec Králové se do obsazenosti spojů promítá režim vysokoškoláků,“ říká Linda Hailichová, tisková mluvčí Sdružení dopravních podniků ČR.

Korelace mezi MHD a restauracemi

Co však do určité míry koreluje s vytížeností pražské městské dopravy, jsou návštěvy restaurací. „Nejsilnějšími dny v Praze, co se týká obědů, jsou úterky, středy a čtvrtky,“ uvádí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Tedy dny, které jsou zároveň nejvytíženější z hlediska vytíženosti metra.

I v pohostinství se počty lidí navštěvujících stravovací zařízení postupně zvyšují. „Co se týká poledního stravování, největší krizi jsme asi zažili v loňském roce, kdy hosté měnili své zvyklosti. Do poledního prodeje se promítla plně snížená spotřeba z důvodu nejistoty vývoje naší ekonomiky a růstu cen na trhu s potravinami,“ uzavírá Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací.