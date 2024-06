Outsideři ekonomiky EU vracejí úder. Portugalsko a Řecko hlásí největší růst

Z Řecka, Španělska a Portugalska se v posledních měsících staly z pohledu hospodářského růstu nejúspěšnější země celého unijního bloku. V těchto státech se totiž pro letošní rok očekává expanze přesahují hranici 2 procent, zatímco odhadovaný průměr eurozóny podle statistiků dosahuje jen na 0,8 procenta, píše agentura Bloomberg. Třeba německá ekonomika v rámci roku 2024 neporoste nejspíš vůbec.

To ale neznamená, že jihoevropské země fungují bezproblémově. Naopak před sebou stále mají mnoho úkolů, a to zejména v rámci svého pracovního trhu. Je ale zřejmé, že státy na jihu Evropy se minimálně snaží bojovat s nepříliš ideální značkou ekonomické nezodpovědnosti, lenosti a neproduktivnosti.

Třeba řecké podniky ale dlouhá léta vzdorovaly nedobré pověsti, která jim komplikovala obchody. „Největší výzva, které jsme během krize čelili, byla nedůvěra ostatních trhů v Řecko. Museli jsme postupovat krůček po krůčku,“ říká pro Bloomberg řecký podnikatel Giannis Moschos, který se svým bratrem provozuje firmu zabývající se pěstováním a následným zpracováním oliv.

Mzdy příliš nerostou

Jihoevropské vlády ale budou muset zajistit, aby se hospodářská expanze z poslední doby začala propisovat také do výdělku tamních pracovníků. Třeba v Řecku nebo Portugalsku totiž průměrné mzdy dlouhodobě zaostávají za průměrem Evropské unie, a to poměrně výrazně. K tomu však mohou dobře sloužit i nová rychle rostoucí odvětví, mezi něž se řadí biotechnologické služby. Tržby jihoevropským firmám působícím v tomto odvětví se totiž každoročně zdvojnásobují.

Pokud se ale výzvu nepodaří naplnit včas, hrozí, že země narazí na nespokojenost tamních voličů, ta se aktuálně projevuje v řadě jiných států Evropy. Příkladem je situace z Itálie, Francie nebo Německa, kde podle mnohých expertů ovládly nedávné volby do Evropského parlamentu zejména populistické a krajně pravicové strany. To by ale mohlo znamenat ohrožení stability, která je pro investory a firmy velmi důležitým a ostře sledovaným faktorem.

Hospodářský růst v celé jižní Evropě do velké míry táhne turismus. Není to ale jediný faktor, díky němuž tamní ekonomiky rostou. Vlády v Řecku, Španělsku nebo Portugalsku se totiž dlouhodobě snaží bojovat s vysokou dluhovou zátěží, která se v posledních několika desítkách let nakumulovala. Tamní ekonomiky se tedy po letech konečně začínají stabilizovat.

Itálie jako výjimka

Pozitivní ekonomické trendy však neplatí pro všechny země bez výjimky. Příkladem je Itálie, jejíž pozice se za posledních několik let příliš nezměnila. Nepodařilo se jí stabilizovat vysoký dluh a aktuálně se řadí na druhé místo nejvíce zadlužené unijní ekonomiky v přepočtu k HDP hned za Řeckem.

V dalších státech je to jiné. Až na dobu během koronavirové pandemie se kupříkladu Řecku a Portugalsku dařilo snížit své dluhové zatížení. Ratingová agentura S&P díky tomu poměrně konstantně zlepšuje Řecku rating. V loňském roce se poměr dluhu k HDP zredukoval na nejnižší úroveň za posledních více než deset let. Podobné je to i v případě Portugalska a i místní si všímají, že se situace konečně začíná obracet k lepšímu.

„Když jsme přijela do Portugalska, nic se tam nedělo,“ vzpomíná na rok 2014 módní návrhářka Ana Penha e Costaová, která se do Portugalska vrátila po svém několikaletém působení v Brazílii.

Přestože se Portugalsko v té době ještě stále vzpamatovávalo z náročné finanční krize a hluboké recese, rozhodla se otevřít vlastní obchod s oblečením. Postupně se její výsledky začaly zlepšovat a v současnosti má po celém Lisabonu už několik obchodů. „Dnes tvoří 80 procent našich zákazníků cizinci. Daří se nám velmi době,“ uzavírá šestatřicetiletá podnikatelka podle Bloombergu.