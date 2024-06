Ruský tanker pod sankcemi přeložil náklad poblíž Singapuru, ukázal satelit

Na tanker SCF Primorye uvalil americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv OFAC sankce v říjnu loňského roku. Způsobily, že zhruba půl roku poté nenakládal žádnou ropu. Koncem dubna se však plavidlo vydalo do ruského černomořského přístavu Novorossijsk, kde vyzvedlo náklad uralské ropy.

SCF Primorye, na které se nacházel asi milion barelů ropy, vlastní ruská státní společnost Sovcomflot PJSC.

Poté, co 275 metrů dlouhý tanker vyplul na 12 tisíc kilometrů dalekou plavbu, zmizel těsně před svým cílem u Singapuru z automatického identifikačního systému (AIS). Do něj komerční plavidla z bezpečnostních důvodů vysílají svou polohu a místo určení, posádka lodi ho však může vypnout.

Satelitní snímky dále ukázaly, že loď po svém „zmizení“ 3. června přesunula svůj náklad na plavidlo jménem Ocean Hermana. Tato loď je stará asi dvacet let a má neznámého pojistitele. Většinu své nedávné historie strávila pendlováním mezi místy v okolí Singapuru a Malackého průlivu a přístavy v Číně.

Databáze lodní dopravy uvádí, že jejím provozovatelem je společnost z Kalkaty. Ta uvedla, že nemá s překládkou nic společného a že její jedinou úlohou je zprostředkovat posádku plavidla. Zprávu přinesla agentura Bloomberg.

Russian Oil Tanker Does Secret Cargo Switch Near Singapore to Dodge US Sanctions



SCF Primorye appears to have moved its cargo to another ship



Transfer made east of Singapore in area favoured for switches#oott #Russiahttps://t.co/A0DD9x1jk2