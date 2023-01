Manželé vzkřísili kutnohorskou čokoládu. Teď Lidka sbírá na soutěžích triumfy

Historie kutnohorské čokoládovny a čokolády Lidka 1918 Vznikla kutnohorská čokoládovna Koukol a Michera. Pod značkou Lidka vyvážela čokolády a bonbony do celého světa od Ameriky přes Palestinu, všechny britské kolonie i do celé Evropy. Lidka dokonce dvakrát za sebou vyhrála zlatou medaili na světové soutěži.

1948 Došlo ke znárodnění čokoládovny, výroba se začala postupně omezovat, zakladatel továrny musel emigrovat a začal se blížit konec slavné éry československého čokoládového průmyslu.

1958 Čokoládovna, která vyráběla více než pět tisíc druhů bonbonů, zaměstnávala na 500 zaměstnanců a exportovala úspěšně do celého světa, po roce 1958 zanikla.

Diana, Orion a Nestlé V rámci vzniku specializovaných národních podniků se pod značkou Lidka (bez původních receptur, ty zakladatelé továrny nikdy komunistům nedali) začaly čokolády a bonbony vyrábět v modřanské Orionce, v čokoládovně ve Velimi a v Dianě Děčín. To, co zbylo z kutnohorské čokoládovny, odkoupilo Nestlé.

2018 100 let od založení a 60 let po uzavření čokoládovny se výrobu čokolády Lidka v Kutné Hoře podařilo obnovit. Čokoládovna už nemá 500 zaměstnanců, ale pouhé dva.

2019 Kutnohorská čokoláda Lidka vítězí. Pouhého půl roku od obnovení výroby vyhrála první bronzovou medaili na Academy of Chocolate v Londýně.

Kutnohorská čokoláda Lidka vítězí. Pouhého půl roku od obnovení výroby vyhrála první bronzovou medaili na Academy of Chocolate v Londýně. 2020–21 Lidka získává další ocenění na International Chocolate Awards Europe, na International Chocolate Awards World i na Academy of Chocolate v Londýně.