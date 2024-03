Kamery na jatkách a možnost zastřelení skotu na pastvě. Novelu posoudí vláda

1) Povinné kamerové systémy na jatkách

Pod pokutou do 200 tisíc korun chce ministerstvo povinné kamerové systémy na jatkách s výjimkou porážek králíků, zajíců a drůbeže. U drůbeže se totiž kvůli uklidnění ptáků využívá šero s modrými zářivkami. „Funkčnost kamer by byla omezena a kamerové záznamy by nebyly dobře viditelné,“ vysvětluje resort. K záznamům by měli přístup orgány činné v trestním řízení a státní veterinární správa. Záznamy se budou muset uchovávat 30 dní, nebude třeba mít zvukovou stopu. Kamery budou zřizovat a provozovat jatky na svoje náklady, objektivy budou povinně mířit na místa pro vykládky a přehánění zvířat.

Záběry v místech omračování a vykrvování zvířat nebudou povinné. Podle ministerstva je to kvůli tomu, že nejvíce problémů s týráním zvířat je při vlečení tvorů, kteří během přepravy ulehli a nejsou schopní vstát. „Je-li zvíře schopné samo dojít do prostor omračování a vykrvení, k jeho týrání již nedochází,“ uvádí úřad. Zvířata, která nejsou schopná pohybu, musí být ze zákona usmrcená tam, kde leží.Kamery nebudou muset být v dopravních prostředcích, ve kterých se zvířata na porážku vozí. Stát odhaduje, že se povinnost dotkne 204 českých jatek. Náklady na pořízení kamerového systému se odhadují na 200 tisíc korun.

2) Možnost zastřelení skotu na pastvě

Chovatelé budou moci po získání povolení od krajských veterinářů zastřelit tři kusy skotu na schváleném porážkovém místě na hospodářství. Střely budou muset mířit do hlavy. O tuto možnost usilovali hlavně chovatelé skotu, kteří jej mají v ekochovech. Podle manažerky PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřiny Urbánkové trvalo sedm let, než se jim podařilo záměr prosadit do legislativy.

3) Nebudou se muset odebírat vzorky ze všech prasat

Zákon dá možnost neodebírat vzorky ze všech poražených prasat na přítomnost parazita svalovce, takzvanou trichinelu. Hospodářství, ze kterého prasata pocházejí, bude muset být předem schválené veterináři. Ministerstvo doufá, že menším počtem vzorků dojde k ušetření státních peněz. Zároveň je v Česku dostatečně dobrá nákazová situace, aby se tato možnost dala podle evropské legislativy schválit. Pokud se rozhodne chovatel pro domácí porážku divočáka, bude ho muset na svalovce vyšetřit, což stojí zhruba 100 Kč.

4) Mění se administrativa pro přesun zvířat

Podnikatelé, kteří budou chtít přemisťovat zvíře, budou muset požádat nejméně dva pracovní dny před jeho transportem Státní veterinární správu o vydání veterinárního osvědčení. Soukromí veterináři, kteří pro možnost přesunu vydali zdravotní potvrzení, nebudou muset jeho kopii uchovávat tři roky.

5) Co se ještě může na vládě změnit?

Ministerstvo pro místní rozvoj, vedené Pirátem Ivanem Bartošem, chce ještě prosadit další zpřísnění zákona. Novela tak jde na vládu s rozporem, který budou muset vyřešit ministři. K požadavkům ministerstva patří, aby se kamerové systémy instalovaly na všech jatkách bez výjimek, záběry by podle něj měly být také přímo z míst omračování a vykrvování.Úřad také požaduje, aby se zakázal prodej živých ryb. Vadí zejména přeprava z kádě domů v taškách bez vody nebo s tak malým množstvím tekutiny, že to rybě brání v dýchání.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nicméně už před loňskými svátky pravil, že dokud bude šéfem zemědělského úřadu, tak taková změna přes něj neprojde. Ministerstvo pro místní rozvoj by rovněž zakázalo rybářům lov na živou nástražní rybu, což jsou většinou plotice, hrouzci nebo střevličky. Resort zemědělství ale tvrdí, že téma nepatří do veterinárního zákona, ale zváží ho v zákoně na ochranu zvířat proti týrání.

Ani problematika psů a koček a jejich větší ochrana proti týrání by se proto podle úřadu nyní neměla řešit. EU připravuje novou legislativu pro celou Unii, počká se tedy na její představení.Pokud vláda novelu schválí, bude ji ještě muset projednat parlament a podepsat prezident.