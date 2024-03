Komora: Loni přibylo žadatelů o podporu, farmy se rozdělovaly účelově

Podle komory tak došlo k účelovému dělení podniků, aby dosáhly na tyto peníze několikrát. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který dotaci přerozděluje, ale už dříve uvedl, že počty přibývajících farem kvůli této dotaci jsou marginální, s ohledem na celkový počet žadatelů o dotace, kterých je více než 30 tisíc.

„Podniky se začaly účelově dělit, aby na redistributivní platbu dosáhly i několikrát. Tato změna v rozdělení dotací zároveň poškodila podniky o velikosti přes 500 hektarů, které jsou základem produkčního zemědělství v Česku,“ uvedla komora s odkazem na studii Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. S informací komora přichází před ministerskou tiskovou konferencí, kde chce šéf úřadu Marek Výborný (KDU-ČSL) zhodnotit první rok nového dotačního nastavení. Jeho předchůdce Zdeněk Nekula dříve konstatoval, že se bude snažit podniky, které se účelově kvůli získání této dotace rozdělí, trestně-právně stíhat. Nebylo ale jasné, jak by toho chtěl dosáhnout.

„Zdravá struktura trhu by měla vypadat tak, že v ní mají své místo menší, střední i větší podniky různého výrobního zaměření i odlišných právních forem a nikdo z nich není jakkoliv diskriminován. Našimi členy jsou všechny tyto podniky a současnou zemědělskou politiku státu bohužel vnímá jako diskriminující prakticky každý,“ říká prezident komory Jan Doležal.

Podle něj studie dále ukazuje na propad příjmů zemědělských podnikatelů v předloňském roce vlivem kurzového rozdílu a snížením národních dotací. Na druhou strany podle něj vzrostly náklady a snížila se výkupní cena obilovin. „ V roce 2023 navíc nebyly vyplaceny zálohy přímých plateb a podpory jsou vypláceny později a v nižším celkovém objemu. Výsledkem je nejen prohlubující se ztrátovost sektoru, ale také závažné problémy s finančními toky podniků, které bez pomoci státu mohou skončit v úpadku,“ uzavřel.

Zisky zemědělců se propadají

Podnikatelský důchod v zemědělství, tedy obdoba zisku, se loni meziročně propadl o 45,2 procenta na 14 miliard korun. Proti původnímu odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) z konce loňského roku se tak propad prohloubil ještě o dvě miliardy korun.

Zemědělci loni vyrobili produkty za necelých 177 miliard korun, meziročně tak jejich hodnota klesla o 7,8 procenta. Rostlinná produkce činí více než polovinu jejich zdrojů.

„Meziroční snížení hodnoty rostlinné produkce o 16,8 procenta bylo ovlivněno zejména nízkou cenou úrody pšenice (-31,0 procenta), ječmene (-22,4 procenta) a řepky (-29,6 procenta). Naopak meziročně vyšší ceny všech hlavních komodit v živočišné výrobě měly za následek i vyšší hodnotu živočišné produkce (+6,9 procenta),“ uvedl v tiskové zprávě ČSÚ.

Zemědělský svaz ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že podnikatelský důchod není úplně totéž co čistý zisk v jiných odvětvích. Podle staršího vyjádření předsedy svazu Martina Pýchy je rozdíl hlavně v tom, že hospodařící fyzická osoba nevykazuje svou mzdu v nákladech, ale zahrnuje ji právě do důchodu, tedy do zisku. „To samozřejmě vykresluje obraz zemědělství v pozitivnějším světle, než je realita,“ uvedl.

Čistý zisk zemědělců se loni podle interního šetření svazu propadl o 60,5 procenta na 3 197 Kč na hektar. Celý obor tak podle něj vydělal 8,7 miliardy korun proti předloňským 22 miliardám.