Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté na místě zjišťují, že bydlí jinde

Tehdy šlo o průhledný způsob, jak hostům vnutit lacinější ubytování a doufat, že se s tím bez remcání smíří. Dnes je na vině rozdělení hotelů mezi jednotlivými cestovními kancelářemi, které však ne vždy všichni respektují. Spory kanceláří a dalších cestovních operátorů o­ to, kdo kde může nebo nemůže bydlet, každopádně odnášejí zákazníci.

„Přijely jsme do Malikia Beach Resort v egyptském Marsa Alam a tam nás doslova vyhodili. Samy jsme si musely zařídit přesun do náhradního hotelu, samy si vše zjistit. Důvodem je to, že má hotel pro český trh uzavřenou exkluzivní smlouvu s ­cestovní kanceláří Blue Style,“ řekla MF DNES Jana I., postižená zákaznice, která si zájezd koupila u cestovní agentury Invia. Pořadatelem zájezdu byl přitom někdo jiný, cestovní kancelář z Německa.