Zaplatili jste si ubytování, ale na dovolenou neodjedete. Vrátí vám peníze?

Do které země jste chtěli jet a kdy a jaká jsou v dané lokalitě protipandemická opatření, i na tom bude záležet, zda se vám peníze za zaplacené ubytování vrátí zpátky všechny, nebo jen jejich část. Důležité je i znění smlouvy, kterou jste si s hotelem dohodli.

Naproti tomu nezáleží na tom, jaká opatření byla tou dobou vyhlášena v Česku. Jiří Fröhlich z České obchodní inspekce to komentuje: „V případě samostatně zakoupeného ubytování v zahraničí se obecně možnost odstoupení od smlouvy řídí právem příslušného státu. Krizová opatření v České republice obvykle nebudou dostatečným důvodem pro odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky v případě nevratné rezervace.“

Pobyty si totiž můžete rezervovat takzvaně „s možností storna“ či bez této možnosti, ty bývají také nazývány jako nevratné. Výhodou těch nevratných je, že jsou levnější. Nevýhodou to, že když se rozhodnete nejet z jakýchkoli důvodů, nedostanete peníze zpět. Můžete se však domluvit, že místo vás pobyt využije někdo jiný – hoteliérovi je obvykle jedno, jestli pojede rodina Novákova starší, nebo jejich dcera s rodinou, pokud rodičům překazily plány třeba zdravotní problémy.

Provozovatelé hotelů však nechtějí o své klienty přijít, a proto jsou i v případě „nevratných rezervací“ poměrně vstřícní. Nabízejí vouchery k využití na pozdější dobu a mnohdy i se zajímavými výhodami.

Paní Eva Vácová například zaplatila pobyt přímo italskému kempu. Když už bylo jasné, že červnová dovolená neproběhne, poslala e-mailem dotaz, jaký bude další postup. Obratem dostala odpověď – kemp jí věnoval doživotní Camping Fidelity Card, díky níž může volně a bezplatně měnit termín příjezdu, stornovat pobyt tři dny před příjezdem (standardně bývá 14 dní) a může si vybírat místo v kempu, které jinak bývá přidělené.

Zahraniční spor vyjde draho

Co když nastane situace, že nebudete s výsledkem jednání s hotelem spokojeni? Nebudou vám chtít vrátit peníze, protože jste například nepřijeli kvůli zavřeným hranicím na české straně v době, kdy oni ubytování ještě poskytovali.

Cestování do ciziny Jaká je aktuální situace v jednotlivých zemích, lze zjistit na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – hledejte „Rozcestník informací k vycestování do ostatních států“.

Pokud vám to stojí za to, můžete se zkusit obrátit na advokáta. Výzva k vrácení peněz v cizím jazyce vyjde přibližně na dvě tisícovky. Další postup už je náročný, a to i finančně.

„Rozhodné právo je zahraniční a stejně tak budou příslušné i zahraniční soudy, český advokát nebude moci klienta v řízení zastupovat. Může pro klienta dojednat zahraniční právní pomoc, ale její cena se bude řídit zahraničním právem a domluvou se zahraničním advokátem,“ vysvětlují v advokátní kanceláři Slaninová-Vokál. Výsledek je tak nejistý a cena nejspíš mnohem vyšší, než kolik jste za ubytování zaplatili.

Přes Booking či AirBnB

Pokud jste si rezervovali pobyt pomocí zprostředkovatelů, podívejte se, s kým jste uzavřeli smlouvu a komu poslali peníze – s ním jednejte. Může se vám totiž stát, že si vás zprostředkovatel a hotel budou takzvaně přehazovat mezi sebou.

Výhodu mají ti, kteří si objednali o něco dražší pobyt s možností storna – mohou pobyt odvolat a všechny nebo většina peněz se jim vrátí. Pobyty bez možnosti storna budou komplikovanější: rozhodne termín, lokalita a šíře opatření v zemi, kde jste měli zarezervovaný pobyt.

U Bookingu se vše dá „zúřadovat“ po přihlášení na stránkách v sekci „můj přehled“.„Aktuálně jsem takto zrušil pobyt v Polsku. Nebyl žádný problém, všechny peníze se mi vrátily,“ popisuje Marek Močkoř z Darkovic.

Pokud ovšem chcete hovořit přímo „s živým člověkem“, obrňte se trpělivostí. Kontaktovat například operátory Bookingu je téměř nad lidské síly. Třikrát jsme to vzdali po marném třicetiminutovém vyzvánění. Nepomohlo ani vyzkoušet variantu „Je vám čekání dlouhé? Přepojíme vás na našeho anglicky mluvícího operátora“.

U AirBnB mohou být rezervace pobytů provedené nejpozději 14. března s datem příjezdu do 15. června 2020 před příjezdem zrušeny. Airbnb po dohodě buď vrátí peníze, nebo pošle cestovní kredit. U rezervací zamluvených po 14. březnu, kdy už bylo jasné, že je pandemie, budou platit storno podmínky hostitele jako obvykle. Výjimkou jsou případy, kdy jsou host nebo hostitel přímo nakaženi virem covid-19, bude o tom třeba doložit potvrzení.

Jestli jste si ubytování našli na Trivagu, svůj problém nebudete řešit s touto společností (ta jen porovnává ceny), ale s tím, na jehož stránkách jste si pobyt rezervovali – může to být přímo hotel či penzion, ale i jiný zprostředkovatel či cestovní kancelář. Pokud si pamatujete jen to, že jste hledali na Trivagu a měli jet na Zlaté písky, prohlédněte e-mailovou poštu. Jistě jste dostali potvrzující mail o rezervaci a v něm název zprostředkovatele i kontaktní údaje.

V Česku je vše jasnější

Jestli jste si rezervovali tuzemský pobyt, máte situaci o něco jednodušší. Od 16. března bylo v Česku zakázáno poskytovat ubytovací služby. V tom případě je jedno, zda od smlouvy odstoupil ubytovatel, či zákazník – ubytovatel nemůže závazek ze smlouvy splnit, tudíž nemůže zákazníkovi účtovat ani žádné penále.

Některé hotely jsou samy aktivní, kontaktují klienty a nabízejí jiný termín pobytu. To se stalo například klientce Jitce Barlové, která se chystala na tuzemský pobyt v Mníšku pod Brdy. „Jednání bylo vstřícné a férové, nebyl důvod nepřijmout,“ komentuje žena.

Jiné to bude ve chvíli, kdy měl pobyt začínat až po ukončení zákazu ubytovacích služeb (25. května). To se pak uplatní standardní podmínky zrušení rezervace podle smlouvy – tedy i s případnými storno poplatky.