Čechům se vrací cestovatelský apetit. Dvě třetiny z nich míří do zahraničí

Zatímco v minulých letech cestovní plány lidí ovlivňovala pandemie nebo válka na Ukrajině, letos jsou tématy zvyšování cen a nepříznivá ekonomická situace. Až u 60 procent Čechů ovlivňuje touhu cestovat právě inflace, přesto se na dovolenou chystá rekordních 80 procent lidí.

Podle průzkumu naroste výše odhadovaného rozpočtu. Ten se při průměrné délce dovolené dva týdny navýšil oproti minulému roku z 28 421 na 30 548 korun, tedy o 2 127 korun. Existují ale i tací, kteří se snaží ušetřit, a tak hledají last minute dovolené (24 procent), levnější způsoby dopravy (23 procent) či levnější ubytování (32 procent).

Zahraničí vede nad tuzemskem

Tahounem letošního léta bude stejně jako v minulých letech zahraničí. Zamíří tam téměř dvě třetiny (63 procent) z těch, kteří letos plánují vyrazit na dovolenou.

Mezi oblíbené destinace patří Slovensko, kam se plánuje vydat 14 procent českých dovolenkářů. Z těch přímořských, které se chystá navštívit 48 procent lidí, pak tradičně Chorvatsko (11 procent), Itálie (10 procent) či Řecko (10 procent). Průzkum ukázal, že více než polovina Čechů pojede na dovolenou autem. Letadlo si jako způsob dopravy plánuje zvolit třetina lidí, oproti pětině z minulých i předminulých prázdnin.

Odpočinek prokládaný prací

Dovolená je pro mnohé synonymum odpočinku. Ne každý to tak ale skutečně má. Z průzkumu vyplývá, že až čtvrtina Čechů se chystá o letní dovolené také pracovat. Přičemž během minulých prázdnin to bylo pouhých 16 procent lidí.

Největší podíl na tom mají mladí lidé ve věku od 18 do 30 let. Ze všech lidí, kteří na dovolené plánují i pracovat, ji 45 procent hodlá strávit v zahraničí a 41 procent v Česku. Někteří se rozhodli dokonce pro kombinaci obojího. Během workation se plánuje 32 procent lidí ubytovat v hotelu, 18 procent v ubytování typu Bed and Breakfast a 13 procent má v plánu pronajmout si byt nebo dům.

Cestovní pojištění nutností

Když lidé vyrážejí na cesty, je důležité zamyslet se nad všemi možnými nástrahami, které by mohly dovolenou znepříjemnit. A právě Češi si tato rizika dobře uvědomují. Cestovní pojištění si totiž letos plánuje sjednat až 74 procent z nich. To jim může ušetřit nejen mnoho starostí, ale zejména peněz.

„Zaznamenali jsme případ, kdy byl klient na dovolené v exotické destinaci. Potřeboval akutní srdeční vyšetření, ale na ostrově, kde se zrovna nacházel, mu ho nebyli schopni provést. Proto musel být urychleně převezen na pevninu. Tam ale zjistili, že má klient propadlá víza, přičemž byly navíc v zemi svátky a úřady tak měly zavřeno. Naštěstí mohl ze země i přesto vycestovat. Náklady na klientův transport včetně zdravotního eskortu a potřebných vyšetření, se ale vyšplhaly na více než 1,1 milion korun,“ ukazuje na příkladu z praxe Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance.