Brigáda na poslední chvíli? Míst je dost, hlavně v cestovním ruchu

Léto bez moře nejsou žádné opravdové prázdniny. Jenže kde na výlet do ciziny vzít, aby peníze nechyběly jinde, když ceny zájezdů i nenasytné rodinné účty dělají s výplatami hotové divy?

„Letos se nám nepodařilo na dovolenou ušetřit, manžel tedy vzal přesčasy a já po práci rozdávám letáky do schránek. V červenci se chystám přivydělat si ještě úklidem. Dáme tak dohromady přibližně 40 tisíc, abychom mohli s rodinou na týden k moři,“ našla pětačtyřicetiletá účetní Markéta ze severních Čech recept, jak si dopřát cestu k moři, aniž by si domácnost zadělala dluhy na velké potíže.

O tom, že Markétina rodina není jediná, kdo podobnou letní strategii volí, svědčí data společnosti Tymbe, jež brigády zprostředkovává. „Z nich vyplývá, že průměrný věk uchazečů o brigádu se meziročně zvýšil zhruba o dva roky, aktuálně činí 28,5 roku. Sledujeme i nárůst počtu lidí starších 45 let, ti nyní tvoří 10 % ze všech našich brigádníků,“ konstatuje spoluzakladatel Tymbe Michal Harásek.

Hlavním důvodem, proč brigádničí i zaměstnanci, je především současná ekonomická situace – brigádou dorovnávají rostoucí náklady, a to nejen na životně důležité věci, motivuje je i touha nenechat se ochudit třeba právě o dovolenou.

Na tu se podle průzkumu společnosti Tymbe nedostává polovině Čechů, kteří dopad ekonomické krize pociťují. Třetina z nich se letních radovánek odmítá vzdát a tři z deseti dotázaných si na ni plánují vydělat právě na brigádě.

Festivaly mají plno, zato lidé za bar a k volantu chybějí

Ať už sháníte brigádu jako student, důchodce, nebo zaměstnanec, letos se není třeba obávat, že i těsně před prázdninami bude nabídka brigád chudá a málo pestrá.

Webové stránky se jen hemží možnými letními přivýdělky: řidič/ka kurýrní služby, Olomouc, 120 Kč za hodinu; obsluha bistra, Blansko, 150 až 250 Kč za hodinu; pokojská/ý, Ostrava, 120 až 130 Kč za hodinu...

Stačí zvolit region a vybírat, poptávka firem totiž zdaleka převyšuje počty těch, kteří krátkodobé zaměstnání shánějí.

„Největší poptávka je tradičně v cestovním ruchu, konkrétně v zábavním průmyslu, v segmentu hoteliérství, pohostinství, dále ve výrobě, logistice a zemědělství. Zemědělství je zároveň oblast, ve které se sezonní pracovníci shánějí nejhůře, jelikož jde často o těžkou a hůře placenou práci,“ říká Petr Douda z personální agentury Randstad ČR.

Jistě, některá místa už jsou dlouho obsazená, například letní práce v kempu nebo na festivalu se domlouvají s velkým předstihem a také dlouhodobé letní brigády obsazují firmy nejpozději během května a června.

„I tak se po celé léto budou objevovat nové nabídky, protože firmy často hledají výpomoc na poslední chvíli. Ty bývají i lépe placené, protože je potřeba jednat rychle. Pokud má student zrovna pár dní volno a chce si přivydělat, možnost vždy najde,“ uklidňuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup, všechny, kteří ještě nezačali hledat.

Pokud navíc žijí ve větších městech, budou při hledání zajímavé brigády úspěšnější. A také platí, že místo se lépe shání přes známé. „Často pozorujeme, že nejdřív místa zaujmou děti kmenových zaměstnanců, potom jejich známí a pak se teprve neobsazené pozice dostanou do inzerce. Na internetových portálech i tak bývá přes léto více než 2 000 nabídek,“ říká Halbrštát.

Dobří brigádníci se vracejí

Tento postup se osvědčil například v přepravní společnosti Geis CZ. Letní brigády nabízejí na období několika týdnů, kdy kmenoví zaměstnanci čerpají dovolenou. „Prioritně je nabízíme dětem našich zaměstnanců, pokud to pracovní podmínky dovolují. Máme brigádníky, kteří s námi přes léto spolupracují stabilně už několikátým rokem,“ popisuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ.

Lidé, kteří se na brigádu vracejí, jsou pro firmy nejen spásou v době dovolených, ale vnímají je i jako potenciál pro budoucnost.

„Nabíráme zejména brigádníky, kteří k nám chodí i v průběhu roku. Vědí, že mohou práci přizpůsobit svým časovým možnostem, přijít kdykoliv a my nemusíme neustále někoho zaučovat. Vychováváme si tak své budoucí pracovníky, kteří při nástupu na hlavní pracovní poměr vědí o společnosti vše a přinesou nové myšlenky a nápady,“ říká Peter Vavrda z firmy Alpha Czech, která vyvíjí a vyrábí tepelné izolace.

Po čem zájemci o práci touží

I krátkodobé zaměstnání si můžete vybírat podle určitých kritérií: výše odměny, flexibility úvazku i druhu práce. „Studenti preferují administrativní pozice a sektor volného času. Raději budou prodávat zmrzlinu na koupališti než pracovat na směny ve výrobě. Pro zaměstnané je důležitá hlavně flexibilita, aby brigádu skloubili se svým zaměstnáním,“ popisuje různé preference Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad ČR, a dodává: „Dalším trendem zvlášť u studentů je zájem o práce související s jejich vzděláním, díky kterým získávají praxi a zkušenosti.“

Platové podmínky, které se letos pohybují zhruba mezi 110 a 200 korunami na hodinu, závisí na typu přivýdělku i prostředí.

„Nabízíme letní práce třeba na pozici obsluhy parkoviště, v prodejně suvenýrů či vedoucí na letním táboře. Odměna se pohybuje mezi 110 a 130 Kč za hodinu. Práce je pro uchazeče lákavá hlavně proto, že jde o atraktivní prostředí,“ upozorňuje zástupkyně ředitele Zoologické zahrady Jihlava Pavla Jarošová.

Podle Jiřího Halbrštáta se ovšem hodinová odměna často vyšplhá i nad 150 či 170 korun za hodinu. „Například nárazová vykládka kamionu může být za 190 korun. Také můžete mít brigádu v e-shopu, kde se hledají lidé jen na neděli a s němčinou za 250 korun. Sazba zohledňuje i dostupnost pracoviště – například logistická centra na periferii Prahy hledají brigádníky za 200 Kč, což je víc, než platí firmy uvnitř města,“ srovnává Halbrštát a připomíná, že není neobvyklé, když firmy nabízejí i dopravu, nebo dokonce ubytování a stravu. Snaží se je přilákat i denní nebo týdenní výplatou, aby nemuseli čekat na řádný výplatní termín. Časté jsou i slevy na výrobky a služby dané firmy.

A co je třeba umět, abyste brigádu sehnali? Není toho příliš. „U brigádníků do mezinárodních center sdílených služeb, účetnictví či marketingu prověřujeme určité odborné a jazykové znalosti. Na většinu brigád ale stačí osobní motivace či vhodné vystupování a komunikace tam, kde přichází do styku se zákazníky,“ dodává manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup.