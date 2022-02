Česko z Evropské unie loni získalo o 88,8 miliardy korun víc, než zaplatilo

Bez sumy na podporu oživení je rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do EU 65,3 miliardy korun. Informovalo o tom v úterý ministerstvo financí. Předloni takzvaná čistá pozice Česka činila 85,4 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 Česká republika do konce roku 2021 zaplatila do unijního rozpočtu 743,3 miliardy korun a získala z něj 1,71 bilionu korun.

Od vstupu do unie tak celková čistá pozice Česka činí 961,5 miliardy korun. Při započtení příjmů z NGEU činí čistá pozice 984,3 miliardy korun.

„Členství v Evropské unii je pro naši vládu nezpochybnitelné nejen z finančního hlediska, kdy se už příští rok staneme v souhrnu bilionovým čistým příjemcem evropských peněz, ale také jako symbol našeho ukotvení v západním světě,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„V následujících pěti letech budeme čerpat stamiliony eur z Národního plánu obnovy, které musíme dokázat efektivně využít k modernizaci naší země. Musí jít o chytré projekty s přidanou hodnotou, které nebudou jen plodit další byrokratickou zátěž a naší zemi v rozvoji nijak nepomůžou,“ dodal ministr.

Za pokračující kladnou čistou pozicí loni byly podle ministerstva nadále především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za 94,7 miliardy korun.

Dále šlo o příjmy ze Společné zemědělské politiky Evropské unie za 31,5 miliardy korun. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů České republiky pak odráží podle úřadu rostoucí objem rozpočtu EU i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti Česka v rámci unie.

Podle posledních dostupných informací z roku 2019 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 14,3 miliardy eur (zhruba 372 miliard korun) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 12 miliard eur víc (zhruba 312 miliard korun), než do něj odvedlo.