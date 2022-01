Ekonomiky v EU se vrátily k růstu. Francie stoupla nejvíce od roku 1970

Nejsilnější boom za jednu generaci posiluje ekonomickou reputaci francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a to necelé tři měsíce do dubnových voleb. Všeobecně se očekává, že bude podruhé kandidovat.

Na druhou stranu byl ale objem francouzského hrubého domácího produktu v loňském roce v celoročním průměru o 1,6 procenta nižší než v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie.

V samotném čtvrtém čtvrtletí se francouzský hrubý domácí produkt zvýšil proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 procenta po mezičtvrtletním růstu o 3,1 procenta v předchozím kvartálu. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali růst v posledních třech měsících roku na 0,5 procenta.

Růst ve čtvrtém čtvrtletí podpořily v případě Francie zejména spotřebitelské výdaje, které se zvýšily o 0,4 procenta. Jejich růst ale zpomalil z 5,6 procenta v předchozích třech měsících, kdy se ekonomika otevřela po uzávěrách. V posledních třech měsících roku se také výrazně zvýšily podnikové investice.

„Francouzská ekonomika se okázale vzpamatovala a vymazala hospodářskou krizi,“ řekl televizi France 2 ministr financí Bruno Le Maire. „Stále existují některá odvětví, která mají pořád problémy, jako je cestovní ruch a hotely, ale většina se velmi silně zotavuje a vytváří pracovní místa,“ dodal.

Německo loni vzrostlo, v posledním čtvrtletí se mu ale nedařilo

Německo se za celý loňský rok rovněž vrátilo k růstu, který činil 2,8 procenta. Hrubý domácí produkt Německa ve čtvrtém čtvrtletí ale klesl proti předchozímu kvartálu o 0,7 procenta. Na letošní rok očekává německá vláda růst o 3,6 procenta.

Pokles německé ekonomiky v závěrečném čtvrtletí loňského roku není překvapením, je ale mnohem vyšší, než se čekalo. Analytici pokles HDP většinou odhadovali na 0,3 procenta.

Německý statistický úřad uvedl, že oživení ekonomiky, které se v létě i přes problémy v zásobovacích řetězcích dařilo, zastavila nová vlna pandemie nemoci covid-19 společně s doprovodnými karanténními opatřeními.

„Obzvláště soukromá spotřeba se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 proti předchozímu kvartálu snížila, naopak spotřebitelské výdaje vlády vzrostly,“ uvedl statistický úřad. Mezičtvrtletně klesly také výdaje na stavební investice.

Zpřesněný a kalendářně očištěný výsledek meziročního růstu HDP za loňský rok ale činí 2,8 procenta. Původní předběžný propočet vycházel z růstu o 2,7 procenta.

Letošní rok by podle předpokladů vlády měl být co do růstu HDP příznivější. Vláda předpokládá růst o 3,6 procenta, ještě na podzim ale na letošní rok očekávala růst o 4,1 procenta.

Růst i v případě Spojených států

Dařilo se i jiným zemím ve světě. Hrubý domácí produkt Spojených států se vloni zvýšil o 5,7 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí hospodářský růst zrychlil v ročním přepočtu na 6,9 procenta z 2,3 procenta ve třetím kvartálu. Překonal tak očekávání analytiků, kteří podle agentury Reuters očekávali zrychlení tempa na 5,5 procenta.

Za hospodářským růstem zčásti stojí mohutné lití peněz do ekonomiky a mimořádně nízké úrokové sazby. Předpokládá se, že v letošním roce bude americká ekonomika pokračovat v růstu, i když pomalejším tempem než loni. Mezinárodní měnový fond (MMF) letos například počítá v USA se čtyřprocentním růstem.