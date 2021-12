Zavedení eura by pomohlo exportérům, je zde ale spousta rizik, říká ČNB

Případné přijetí eura by mělo zvýšit přínosy, které pro Českou republiku vyplývají z její obchodní provázanosti se zeměmi platícími eurem a z otevřenosti české ekonomiky. Vstup do eurozóny by však přinesl mnohá rizika, která plynou například ze ztráty nezávislé měnové politiky. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila Česká národní banka (ČNB).