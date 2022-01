Green Deal odnese střední třída. Činorodí lidé, které živí práce, varuje ekonom

Reálná mzda je v podstatě skutečná kupní síla našeho platu po odečtení inflace. Po evoluci byl nejvyšší pokles reálných mezd v roce 1991, a to o 26,3 % – tehdy totiž vše skokově zdražilo, inflace byla 56,6 %, ale průměrný plat jen 3 792 korun, tedy o pouhých 623 korun víc než před revolucí v roce 1989. Už v roce 1994 ovšem průměrná mzda stoupla na 6 894 korun, a tři roky poté už byla 10 691 korun – a i když se inflace rok co rok pohybovala kolem 10 %, reálné mzdy už byly v plusu. Od té doby klesly jen třikrát (1998, 2012, 2013), letos to hrozí počtvrté a nejvýrazněji. | foto: Shutterstock