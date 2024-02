Král fandění tváří české banky. Přinášet radost je vážná věc, říká

Je to možná jedno z nejneobvyklejších povolání, jaké si dovedete představit. Ale Cameron Hughes je jednoduše profesionální superfanoušek, který namísto divadel nebo televizních studií předvádí své umění v halách, na stadionech a v jiných sportovních „svatostáncích“.

Tohle neobvyklé povolání, docela pochopitelně, odstartovalo jako jedna velká náhoda. Když se mu v roce 1993 nelíbila atmosféra na jednom z utkání jeho „domácích“ Ottawa Senators, rozhodl se s tím něco udělat. Jeho spontánní vystoupení zaujalo vedení klubu a to mu nabídlo, aby svým fanděním fanoušky strhával cíleně. A tomuto „bláznění“ se teď věnuje už přes 30 let, absolvoval za tu dobu víc než 1 600 vystoupení na sportovních a charitativních akcích v několika zemích světa.

Před nedávnem se mezi ně zařadila i Česká republika. Cameron Hughes totiž povzbuzoval fanoušky během zápasu Sparty Praha a Rytířů Kladno v pražské O2 areně a také při utkání Česko–Finsko v rámci Women’s Euro Hockey Tour v Liberci.

Jako první rande

Na tyto zápasy ho „přilákala“ Komerční banka (KB), která český hokej dlouhodobě podporuje. Cameron Hughes dokáže strhnout davy nejen na sportovních stadionech, ale i povzbudit v pracovním nebo běžném lidském životě. V tom se prý s KB potkávají, proto se dohodli na u nás neotřelé spolupráci. „S hokejem má svět bankovnictví mnoho společného. V obou případech jde o fair play, týmovou spolupráci, ale také o vášeň a nadšení pro věc, proto jsme se rozhodli vše spojit dohromady,“ prozrazuje k nové kampani, v níž bude právě hokej hrát velkou roli, Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Brand strategii a komunikaci KB.

I tato spolupráce přitom odstartovala nečekaně. V loňském roce se v Praze jako řečník účastnil konference TEDxUNYP. „Dokázal zde, že jeho neotřelá metoda propojování a inspirování davů se dokáže uplatnit nejen na největších světových sportovištích, ale i mimo ně. Cameron Hughes má za sebou motivační vystoupení na firemních akcích pro některé z nejznámějších nadnárodních korporací, stejně jako ve filantropické a charitativní službě potřebným,“ komentuje Hana Kovářová, která tehdy v publiku seděla a která se pak rozhodla, že se Cameron Hughes stane hlavní tváří nové marketingové kampaně KB. Tu banka odstartuje začátkem března.

„Po přednášce jsme se potkali a příjemně si popovídali. Původně jsem pak měl v pondělí odletět domů, ale pobyt jsem si tu nakonec o týden protáhl, Prahu jsem si zamiloval. A během toho týdne jsem se s pár lidmi z KB potkal znovu, opět nezávazně. Ale rozuměli jsme si, bylo to jako takové první rande, po kterém si říkáte, že je to fajn,“ usmívá se Cameron Hughes.

„U Camerona si velmi ceníme jeho přesahu mimo sportovní svět. Jeho pozitivní energii je totiž možné přenést i do každodenního osobního života či práce, do snahy podporovat odhodlání svého okolí,“ dodává Hana Kovářová. Z toho právě vychází myšlenka nové kampaně.

Univerzální jazyk

I když byl během své kariéry tváří řady různých značek, spolupráce si podle svých slov Cameron Hughes vybírá tak, aby mu skutečně sedly. „Vždy jde o jedinečné příležitosti, které sedí k mé osobnosti a se značkou se shodneme. Kdysi jsem žil v Los Angeles a chodil tam po různých konkurzech, ucházel se o všelijaké role. A i když by se mi tehdy ty peníze hodily, zároveň jsem byl vlastně rád, že jsem ty role nedostal, protože bychom se nepotkávali ve společných hodnotách,“ říká Cameron a naznačuje, že začátky jeho zábavné práce rozhodně nebyly snadné.

Míní ale, že práce, kterou dělá, je důležitá. A to z mnoha důvodů. „Když si zakoupíte vstupenku na sportovní událost, máte právo se bavit, bavit se po svém,“ říká. „Zároveň je ale podle mě schopnost přinášet radost nesmírně důležitá, je to vážná věc,“ dodává Cameron. Fandění a radost z něj jsou podle Camerona navíc naprosto univerzálním jazykem. „Na zápase české ženské reprezentace jsem jednu mladou fanynku obdaroval dresem. Tu její čirou radost mám zachycenu na krásné fotce, která mohla vlastně vzniknout kdekoli. Mohlo to být v New Yorku, v Los Angeles, doma v Kanadě, kdekoli, a ty emoce by byly stále stejně srozumitelné,“ říká profesionální fanoušek.

„Slyšel jsem, že Češi jsou možná obecně trochu zdrženlivější v projevování radosti. Ale já jsem to zatím na vlastní kůži nezažil. Ano, možná někde v kavárně, ale jako fanoušci jsou skvělí a na stadionu se dovedou odvázat,“ hodnotí místní publikum. A myslí si, že určitá radost a snaha o propojení značek se zákazníky a fanoušky na emocionální úrovni začíná být velmi důležitá. „Je to něco zatím docela neobvyklého, ale to propojení na emocionální úrovni a určitá podpora zákazníků při dosahování úspěchů, předávání energie, odhodlání, to je něco, co podle mého názoru lidé potřebují. A pro firmy je to velká příležitost,“ uzavírá Cameron Hughes.

Natáčení nové reklamní kampaně věnoval během své aktuální návštěvy Prahy čtyři dny. Klipy uvidí diváci nejen v televizi, ale také na sociálních sítích a kampaň bude mít i další vizuální formy, jež budou k vidění na dalších reklamních nosičích.