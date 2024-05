Cena benzinu v Česku výrazně klesla, paliva mají zlevňovat i nadále

Nafta zlevnila o 49 haléřů na litru, v průměru stojí 37,78 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Analytici předpokládají další zlevňování i v následujících dnech.

Pohonné hmoty začaly zlevňovat na konci dubna, předtím jejich ceny déle než měsíc rostly. V porovnání se situací před rokem je nyní benzin asi o tři koruny na litru dražší, za naftu tehdy motoristé platili zhruba o 6,50 koruny na litru méně.

„Za zlevněním stojí korekce na burze pohonných hmot v Rotterdamu. Cena nafty tam prakticky nepřetržitě padá od začátku dubna, u benzinu pak můžeme sledovat klesající tendenci od konce minulého měsíce. Ceny na burze padají díky poklesu cen ropy. Ropa brent v posledních týdnech zlevnila až na 82 dolarů za barel, tedy o deset dolarů méně, než byla maxima z dubna,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Pozitivně podle něj opět působí i česká koruna, vůči euru poprvé od začátku února posílila pod 24,80 Kč/EUR, podotkl. Analytik XTB Jiří Tyleček doplnil, že vůči americkému dolaru se koruna dostala až do blízkosti úrovně 22,70 koruny za dolar, kde se pohybovala naposledy na konci ledna.

Oba analytici očekávají v následujícím týdnu další pokles cen. „Cena nafty se přiblíží úrovni 37,50 Kč za litr a cenu benzinu očekávám v blízkosti 39,30 Kč za litr,“ uvedl Tyleček. Podle Lajska se do konce května může průměrná cena nafty dostat pod 37 korun a benzinu pod 39 korun za litr. „Opět očekávám rychlejší pokles cen nafty kvůli sezonním faktorům. Do léta by pak oba typy pohonných hmot mohly v průměru zlevnit o další vyšší desítky haléřů,“ dodal.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,04 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 37,11 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu tam stojí průměrně 40,18 koruny, nafta 39,10 koruny.