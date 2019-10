První bioplynka dodává biometan do sítě. Česko chystá podporu

5:00 , aktualizováno 5:00

Už za dva týdny se v Rapotíně na Šumpersku rozjede první výrobna biometanu v Česku. Plynu, který má stejné vlastnosti jako zemní plyn z Ruska či odjinud, a může ho tedy nahradit. V pokročilé formě je dokonce čistější než klasický fosilní plyn. Pro plynárenský byznys by to mohla být do budoucna jedna z cest, jak konkurovat obnovitelným zdrojům.