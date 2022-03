Bájné lodě, jež pohltilo moře. Vědci odhalují historii skrytou na dně oceánů

Výzkumníkům se zatajil dech. V naprosté tmě tři km pod hladinou ledového oceánu podmořský robot osvítil kus lodě. Máme ho! Objevili vrak lodi Endurance, potopené u pobřeží Antarktidy v roce 1915.

„Dokončili jsme nejobtížnější pátrání po vraku lodi na celém světě. Mnoho lidí to označovalo za nemožné, ale my to dokázali,“ prohlásil šéf expedice John Shears. „Bojovali jsme s neustále driftujícím mořským ledem, vánicemi a teplotami klesajícími až k –18 °C.“