Pohodové Středomoří. Na tomto tureckém poloostrově randila i Kleopatra

Za necelou hodinu a půl cesty z města Antalye, kde se nachází mezinárodní letiště, dojedete do městečka Side, které se nachází na malém poloostrově. Tato významná, zejména letní destinace, spadá pod okres Managvat a poskytuje vše pro strávení klidné dovolené.

Side omývá průzračné Středozemní moře, kde lze relaxovat na jedné ze tří hlavních pláží. Na severní straně lze spatřit majestátní pohoří Taurus, kde je možné uskutečnit nespočet akčních výletů.

Historie města Side

I když ve městě najdeme ruiny a vykopávky z počátku římské říše, historické prameny samotného města sahají až do 7. století před naším letopočtem. Tehdy Side patřilo mezi nejvýznamnější přístavní města předřímské i římské provincie Pamfýlie. Město postupem času začalo čím dal víc prosperovat zejména díky obchodním aktivitám.

Nová historie započala až ve 20. století s rozkvětem cestovního ruchu, kdy se město stalo jedním z center letní rekreace. A z čeho vlastně název Side pochází? Podle historických zdrojů je toto slovo řeckého původu a znamená granátové jablko.

Do tohoto kouzelného přímořského města se nevydávají pouze cestovatelé za odpočinkem. Side ohromí i ty, kteří vyhledávají kus historie. Na své cestě zde můžete spatřit nespočet archeologických vykopávek, ruiny římských staveb či zachovalou Vaspasiánovou bránu.

První dominantou města je bezesporu amfiteátr z druhého století, který v dobách své slávy měl kapacitu až 15 tisíc lidí. Zajímavostí je jeho výstavba, která byla provedena do výšky z kamene, nikoliv do svahu, jak bylo v tehdejších dobách zvykem.

Další monumentální stavbou je fontána, která nese název Nymphaeum. Tato fyzicky upravená jeskyně měla přirozený zdroj vody a díky tehdejšímu stavitelství dnes můžeme obdivovat ukázku dávného vodohospodářství.



Nymphaeum

K nejvýznamnějším památkám městečka Side ovšem patří Apollonův chrám. Byl vystavěn mezi lety 40. až 30. před naším letopočtem a v současnosti je volně přístupný. I když jde o pár vztyčených sloupů osazených kladivem, jeho krása vás určitě dostane.

K chrámu se váže jedna z nejkrásnějších legend města. Za dob římské říše se pravidelně do historického přístavu vydávala krásná královna Kleopatra, která se zde vždy setkávala v podvečer s Marcem Antoniem pod pilíři chrámu. Chrám byl vystavěn císařem královně jako důkaz nekonečné lásky. Dnes se pod jeho ruinami setkávají mladé turecké páry a užívají si skoro stejného výhledu.

Poklidný život města

Side je ideální volbou pro turisty, kteří hledají poklidnou dovolenou. Přes den si můžete vybrat ze tři základních pláží, které mají standardní zázemí s občerstvením, sprchou či toaletou.

Písečná pláž s hotelovými resorty

Pláže s jemnými oblázky naleznete kolem centrálního poloostrůvku, třetí najdete na jižním konci města a je perfektní volbou pro rodiny s dětmi. Disponuje jemným pískem a hlavně pozvolným vstupem do moře. Kolem této pláže je největší koncentrace hotelových resortů, které poskytuji zejména all inclusive servis.

Nejlepším časem pro návštěvu centra města je doba při západu slunce, kdy je nádherně nasvícena historická část města a malé obchůdky lákají turisty. Celé centrum disponuje bezbariérovým přístupem, tudíž je vhodné pro rodiny s dětmi, seniory či vozíčkáře.

Na poloostrov se dostanete buď taxíkem, nebo dolmusem, což je specifický turecký minibus a cena vás vyjde zhruba na 10 Kč. Většinu kamenných obchodů a restaurací naleznete na hlavní třídě a v přístavu. Seženete zde vše, na co si vzpomenete od koření, oblečení až po suvenýry jako Nazar Boncugu.

Přístav města Side

V přístavu se můžete navečeřet v mnoha restauracích, nebo si jen sednout k tureckému čaji a kochat se poklidným přímořským životem. Za večeři pro dva zaplatíte kolem 230 Kč. Je potřeba myslet na současnou situaci, tudíž při své návštěvě nezapomínejte na dezinfekci a povinnost mít zakrytá ústa a nos.



Cestování v době covidové

Pokud se rozhodnete navštívit toto kouzelné městečko, je potřeba počítat s tím, že v současnosti je nutné absolvovat let přes Istanbul do Antalye. Cena letenek se pohybuje kolem 7 700 Kč za zpáteční let. Následný transfer do Side vyjde na zhruba 1 200 Kč za taxík.

Výhled na moře z poloostrova

Byť Turecko začíná přísná opatření rozvolňovat, platí povinnost předložení negativního PCR testu při cestě do Turecka i zpět. Po příletu z destinace je nutné absolvovat pětidenní izolaci s následným testováním.



Specifickým opatřením je přísná víkendová karanténa, která je povinná pro všechny obyvatele Turecka. Tyto restrikce neplatí pro turisty, kteří se mohou volně pohybovat s pasem, občanským průkazem a rouškou či respirátorem.