Z Českých Budějovic do Plzně za devadesát minut, plánuje Správa železnic

Cesta vlakem z Budějovic do Prahy je o 33 kilometrů delší než z Budějovic do Plzně. Přesto budou už brzy jezdit vlaky do hlavního města o dost rychleji než na západ Čech, a to díky dvěma kolejím a modernizaci.

Nemuselo by to tak ale zůstat natrvalo. Správa železnic (SŽ) totiž zvažuje přidání druhé koleje na vybraných úsecích i směrem na Plzeň.

„Jízdní doba rychlíků mezi Českými Budějovicemi a Plzní by se tak zkrátila přibližně na 90 minut,“ potvrdil Dušan Gavenda, mluvčí SŽ. Dnes je to hodina a 53 minut. Navíc není vyloučené, že za několik let by to mohly zvládnout podstatně rychleji než za hodinu a půl.

Už před pěti lety SŽ zadala studii proveditelnosti pro tuto trať. Tehdy řešila především část Nepomuk – Plzeň-Koterov. Tím by vznikl souvislý dvoukolejný úsek Horažďovice-předměstí – Plzeň.

„V současnosti zpracováváme aktualizaci studie, která musí pokrýt minimálně úpravy technického řešení navrženého v původním dokumentu,“ pokračoval Gavenda.

Potvrdil, že obnovená studie posuzuje i zvýšení traťové rychlosti a přidání druhé koleje na další úseky. „Cestovní doba rychlíků by se v takovém případě mohla zkrátit ještě více,“ upozornil mluvčí. Vlaky by mohly začít jezdit po nových kolejích po roce 2028.

„Intenzivně se účastníme jednání, Jihočeský kraj taky. A pokud by to dobře dopadlo, tak letos by měla být studie odevzdaná. Na základě toho by se řešilo financování,“ navázal Jiří Kafka, jednatel společnosti Jikord, která je jihočeským koordinátorem dopravy.

Dvoukolejná trasa vede nyní jen z Nepomuku do Horažďovic-předměstí na západě Čech a druhá mezi Zliví a Číčenicemi na Českobudějovicku. Dohromady je to přibližně 40 kilometrů. Celá trasa Budějovice – Plzeň má přitom 136 kilometrů.

Zájem o úpravy potvrdilo i ministerstvo dopravy. „Podle toho, jak se vyvíjí objednávka Jihočeského a Plzeňského kraje, a s tím, že chceme trochu zahustit i dálkovou objednávku, se ukazuje, že by bylo dobré podíl dvoukolejných úseků navýšit,“ uvedl ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. Vlaky by pak na sebe nemusely čekat ve stanicích, také by jezdily rychleji.

Přesná čísla o počtu cestujících na této trase České dráhy nezveřejňují, protože tyto informace mají obchodní charakter, nicméně trať patří mezi hodně využívané.

V případě regionální dopravy jezdí na jihu Čech z Budějovic do Strakonic na velké většině spojů soupravy RegioPanter.

„V rychlících Rožmberk jsou jednotlivé modernizované vozy. Rychlíky i osobní vlaky na této trati nabízejí cestujícím wi-fi či elektrické zásuvky,“ doplnil Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Více místa pro vlaky

Ministerstvo dopravy ještě plánuje, že by jedna linka bez přestupů spojila Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek.

A SŽ má své plány také na samotném nádraží v Českých Budějovicích. I v tomto případě zpracovává studii proveditelnosti, která se zabývá proměnou železničního uzlu v krajském městě a celkovým zvýšením kapacity, odstavných ploch i dalšího zázemí. I tady ji chtějí mít hotovou ještě letos.

V případě schválení bude nutné zajistit spoustu dalších věcí. Například dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení včetně zajištění financování.

Ve velkém pak pokračuje rekonstrukce historické výpravní budovy v Budějovicích. „Do konce roku má být zprovozněná opravená příjezdová hala, jižní věž a dokončená fasáda a střecha objektu. Příští rok by pak měla být hotová centrální odjezdová hala a severní věž,“ upřesnil Gavenda.

I u této akce za zhruba 700 milionů korun už se projevilo zdražování, a tak zhotovitel, sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers, už uplatnil smluvní přirážku zohledňující vývoj inflace.

A pokračuje i modernizace na koridoru z Budějovic do Prahy. Letos budou hotové další dva úseky: na začátku léta Votice – Sudoměřice, na podzim Soběslav – Doubí. Cesta pak potrvá hodinu a 45 minut.