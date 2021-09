VIDEO: Reportér prošel opravované vlakové nádraží od sklepa po střechu

Na jedné straně vidíte stará okna, kterými dovnitř fouká. Opadaná omítka, zrezlé či úplně chybějící okapy a zdi, do kterých zatéká. Stačí se však podívat na druhou stranu velké béžové budovy. Tady je už vše v pořádku. Fasáda má novou barvu, kterou doplňují měděné okapy, okna i střecha je také nová.

Jen při letmém pohledu na výpravní budovu musí být každému jasné, že za několik měsíců budou moci být Českobudějovičtí na své vlakové nádraží zase pyšní. Stejně jako v roce 1908, kdy se otevřelo pro cestující.

Současná generální oprava pokračuje podle plánu a už teď je z ulice vidět, že se z oprýskaného nádraží opět stane chlouba města.

Fotoreportér MF DNES se podíval přímo do útrob hlavní budovy. Stavbaři tam mezi obvodovými zdmi staví úplně jiný objekt. V přízemí severního křídla se už rýsuje nová restaurace či obchody. Namísto původního baru teď budou mít služebnu policisté.

Opravené nádraží pak pojme i kanceláře, dostane nové toalety či výtahy a schodiště. Starý objekt museli vyztužit na řadě míst i zcela novými stropy.

„Nádraží má být kompletně zrekonstruované do konce roku 2023. Protože je tam ještě hodně neznámých, tak se tento termín může mírně změnit. Fasáda a střecha celé budovy, včetně příjezdové haly, by ale měly být hotové do konce roku 2022,“ tvrdí správce stavby ze Správy železnic Dalibor Návara.

Stavbaři si celé nádraží rozdělili do tří etap, a to podle světových stran. Kolemjdoucí už tak mohou například vidět novou fasádu, a tedy i podobu celé budovy na severní části, která je blíže k Lannově třídě. V těchto dnech se také začalo pracovat v jižním sektoru na výstupní hale.

Řadu věcí musí konzultovat s památkáři

Jako při každé rekonstrukci staré budovy, tak i tady přišly nečekané problémy. Mimo jiné se spodní vodou.

„Předběžné průzkumy nám říkaly, že její hladina tu bude až o sedmdesát centimetrů níž. Jenže se asi dělaly, když bylo větší sucho. Když jsme nyní kopli do země, byla tu voda. Proto jsme museli přepracovat celý systém izolací a prací a udělat to tak, aby budova mohla sloužit dalších sto let,“ přeje si Návara.

Historie vlakového nádraží V roce 1905 začalo 500 dělníků hloubit zářez seřaďovacího nádraží směrem k Mladému. Stavbu samotné budovy v novorenesančním slohu se secesními prvky navrhl architekt Gustav Kulhavý. Podchody se přicházelo na čtyři nástupiště. V severní části vznikly čekárny a restaurace, v jižní kanceláře a byty. Osvětlení bylo elektrické, vytápění parou. Nádraží otevřeli 17. prosince 1908 a prvním vlakem byl rychlík z Terstu do Prahy.

Zdroj: Encyklopedie ČB

Sám správce stavby pak ještě pochválil předky, kteří nádraží na začátku 20. století stavěli. Podle něj výpravní budovu udělali velice dobře.

Novou krytinu dostávají i střechy obou křídel. Velká centrální hala s kupolí, kde si dnes lidé kupují například jízdenky či mohou na stěnách obdivovat unikátní mozaiky, teprve na svou generální opravu čeká.

„Musíme tady řadu věcí konzultovat s památkáři, protože celá budova je památkově chráněna. Například finální barva fasády vzešla z průzkumů původní barevnosti a z jejich doporučení. Do centrální haly se můžeme pustit až tehdy, kdy otevřeme zrekonstruovanou příjezdovou halu. A to bude příští rok v létě. Tam se tedy provizorně přesunou i pokladny a podobně. Centrální halu bychom chtěli dodělat do dubna roku 2023,“ předpovídá Dalibor Návara ze Správy železnic.

Kompletní oprava vyjde na téměř 700 milionů korun.