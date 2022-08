Na Červené Lhotě čekají zajímavé objevy, dělníci odhalí útroby hráze rybníka

Opravy poškozené hráze rybníka jsou teď blíže než kdy předtím, byť už měli být dělníci podle původních plánů u konce rekonstrukce. Správa zámku však musela kvůli neshodám zrušit smlouvu s prvním vysoutěženým projektantem. Tím se celá akce zpozdila.

Přesto na Červené Lhotě věří, že pracovníci začnou hráz opravovat ještě letos. Pokud ne, mohlo by to znamenat i ztrátu dotace. Problémy trvají s přestávkami už od roku 2019 kvůli protékající hrázi.

„Půl roku byl pak rybník napuštěný, ale potíže začaly znovu. Podařilo se ho provizorně utěsnit a byl zase čtvrt roku napuštěný. A tak to bylo opakovaně,“ popisuje vleklé komplikace kastelán Tomáš Horyna.

Konec letošní sezony by ale mohl být díky opravám svým způsobem atraktivní. „Bude to výrazná věc, kterou budou moci lidé sledovat z mostu. Udělat řez hrází bude i pro nás velké překvapení. Například to, jakou technologií ji postavili. To pro nás bude určitý objev,“ věří Kastelán. Nikdo totiž přesně neví, z čeho všeho hráz je.

Udělají vrty do podloží

V tuto dobu už měla být hotová projektová dokumentace. Vše bylo naplánované tak, aby na sebe jednotlivé kroky navázaly a v létě mohla firma pracovat. Kvůli neshodám ale musela správa zámku projektanta soutěžit znovu.

„Minulý týden konečně začaly první projekční práce. Firma už tedy například zaměřila hráz. Bude ale zapotřebí ještě udělat speciální vrty, aby odborníci zjistili, jak je podloží zpevněné a jakou formou se bude opravovat,“ vysvětluje zástupce kastelána Roman Dáňa.

Zároveň dodává, že pokud půjde vše podle plánů, ještě letos vyhlásí soutěž na zhotovitele a ten začne se stavbou. „Samozřejmě bude ale záležet na počasí, protože se pracuje venku a některé věci nejdou dělat, když například mrzne. Doufáme, že příští rok se konečně vše vrátí do normálu,“ věří Dáňa. Přesto je rád, že vodu v rybníku mohou udržovat alespoň na minimální hladině.

Pohled na zámek tak podle něj není až tolik smutný. Včasný začátek oprav je zásadní i kvůli dotaci. Na letošní rok mají na zámku tyto peníze jisté. Musí je ale začít čerpat do konce roku.

„Pokud nebudeme schopní letos začít, tak by to mohl být veliký problém, protože příští rok bude peněz ještě méně a nemuselo by se na nás dostat,“ uvědomuje si Horyna.