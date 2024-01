Tip policii nevyšel. Vraha novorozence v Lipně hledá dál a žádá o pomoc

Výslechy desítek lidí, prověření několika poznatků od veřejnosti či laboratorních vyšetření odebraných vzorků DNA. Ani přes množství vyšetřovacích úkonů se policii stále nepodařilo objasnit vraždu novorozence, která se stala loni v létě.

V pondělí 24. července 2023 nalezl oznamovatel v kontejneru na posyp u základní školy v Lipně nad Vltavou tělo novorozence. Krajští kriminalisté na místě provedli neodkladné a neopakovatelné úkony a začali vyšetřovat a pátrat po pachateli vraždy.

„Kriminalistům se zatím nepodařilo tento hrůzný čin objasnit a jeho pachatele dopadnout. Horká stopa se po měsících intenzivní práce nepotvrdila,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Krausová s tím, že se nepodařilo najít ani matku dítěte.

Policie se proto znovu obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. „Od případu uplynul nějaký čas, nicméně i nyní si lidé mohou vzpomenout na něco, co tehdy kriminalistům možná zapomněli sdělit a bylo to možná důležité. Někteří také mohou zaznamenat výzvu až nyní. A místem nálezu těla mohli projíždět a projdou své záznamy z palubních kamer. Mohou objevit něco, co by kriminalistům pomohlo,“ dodala mluvčí.

Změnil se však termín, který nyní kriminalisty zajímá. Z původního data od 10. do 17. července je to nyní doba od 25. června do 10. července. „Upřesnila se doba úmrtí,“ vysvětlila Krausová.

Jakékoliv informace ohledně případu policisté vítají na lince 158 či přímo kriminalisté na lince 974 221 483.