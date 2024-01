Kriminálka vyšetřuje vraždu ženy v Olomouci, přiznal se k ní školák

Policie se začala případem zabývat v úterý před 19. hodinou, kdy se na ni obrátil čtyřicetiletý muž s tím, že má vážné obavy o svou bývalou přítelkyni, která s ním náhle přestala komunikovat. Hlídka proto vyjela do jejího bydliště na olomouckém sídlišti ve čtvrti Povel.

„Po vstupu do bytu uvnitř policisté našli osmatřicetiletou ženu bez známek života. Okolnosti na místě poukazovaly na podezřelé úmrtí zaviněné cizí osobou, proto místo zajistili a přivolali okresní i krajské kriminalisty,“ popsal krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Na základě zajištěných stop a získaných informací vyšetřovatelé začali podezřívat nezletilého chlapce, kterého ještě do rána dalšího dne zadrželi.

Mladému násilníkovi hrozí nanejvýš výchovný ústav

„Chlapec se k činu doznal. Vzhledem k věku podezřelého nelze k případu sdělovat žádné další bližší informace,“ uvedl Hejtman s tím, že není možné uvést například ani to, zda byl hoch s obětí v nějakém příbuzenském vztahu.

Zatímco dospělému by hrozilo za vraždu dvanáct až dvacet let vězení a pachateli ve věku od patnácti do osmnácti let poloviční sazba, u nejmladší kategorie pachatelů bude věc posuzována jinak.

„Pokud pachatel ještě nedovršil patnácti let, tak není trestně odpovědný. Policisté tedy případ vyšetří a následně odloží pro nepřípustnost trestního stíhání,“ potvrdil Hejtman.

O formě trestu bude následně rozhodovat soud. Nejpřísnějším možným postihem je podle zákona nařízení ochranné výchovy, což znamená umístění pachatele do výchovného ústavu. Případ je první letošní dokonanou vraždou v Olomouckém kraji.

V minulosti otřásl Olomoucí útok na pracovnici herny, kterou v roce 2022 pachatel střelil do hlavy. Žena po několika měsících v nemocnici zemřela. Za vraždu dostal třiasedmdesátiletý Adolf Hlubik loni doživotní trest.