V jižních Čechách už očkují proti covidu, zatím jen zdravotníky

Prvním očkovaným se symbolicky stal emeritní primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Václav Chmelík.

Podle něj je očkování lidí z rizikových skupin zásadní pro boj s pandemií. „A to, že vakcína byla vyvinuta rychle, není nic podezřelého. Naopak je to obrovský úspěch světové vědy,“ řekl Chmelík.



Očkuje se i jinde Poslední den v roce začali zdravotníci očkovat také ve Středočeském či Pardubickém kraji. 195 ampulí vyjde pro 588 zdravotníků, řekla k první dodávce vakcín mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová. První dávku vakcín už mají také ve Fakultní nemocnici Plzeň. „ Očkování začne 31. prosince v dopoledních hodinách na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny a v první fázi budou očkováni zdravotníci z covidových pracovišť,“ uvedla její mluvčí Gabriela Levorová.

Kraj ve středu obdržel prvních 975 dávek vakcíny. Rozdělí si je krajské nemocnice a použijí je pro zdravotníky. Českobudějovická nemocnice obdrží 375 dávek, každá zbývající okresní nemocnice pak 100 dávek vakcíny.

„Od ledna by nám měly chodit další dávky, což znamená zhruba 11.700 vakcín. Ty budeme používat pro nejvíce ohrožené lidi. Mezi ně samozřejmě patří zdravotníci nebo senioři v seniorských domovech. Jsou to také lidi, kteří v těchto zařízeních pracují, a dále jde o praktické lékaře nebo ambulantní specialisty,“ řekl novinářům jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Podle něj bude nejdůležitější rozšířit očkování na co nejvyšší počet seniorů. Dodal, že pokud vakcínu dostanou lidé nad 65 let, umožní to dlouhodobě zrušit řadu opatření a omezení souvisejících s koronavirem.

Počet případů koronaviru na jihu Čech v posledních dnech stoupá. Jen za středu zaznamenali hygienici 957 nových pacientů, což byl největší denní nárůst od 7. listopadu. Kumulativní počet nakažených od začátku pandemie vzrostl na 39.182. Počet vyléčených se zvýšil na 40.139, aktuálně pozitivních je 5028 lidí. Od března v souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji 647 lidí.