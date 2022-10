Hotely na Šumavě mají na zimu volné pokoje, jindy musely zájemce odmítat

Zatím sice spadly první sněhové vločky pouze na hřebenech Šumavy, hoteliéři a majitelé penzionů se už ale teď chystají na nadcházející sezonu. A vyhlídky to nejsou dvakrát radostné. Už nyní podle množství rezervací tuší, že je čeká slabší zima.

Chybět budou hlavně rodiny s dětmi, pro něž je několikadenní pobyt v horách poměrně drahou záležitostí. Slabší poptávky si všímají například v hotelu Zadov stojícím u stejnojmenného lyžařského areálu na Prachaticku. Patrně se na tom projevila také vyšší cena za ubytování.

„Úbytek je zatím jen v řádu jednotek procent, v lednu a únoru bychom měli mít plno. Je to ale hlavně díky školním lyžařským zájezdům,“ připustil ředitel hotelu Jan Hanúsek. Podle něj jinak převládají spíše krátkodobé pobyty, málokdo přijede na celý týden.

Hosté navíc musí počítat s vyšší cenou za ubytování, v hotelu Zadov ji pro letošní sezonu zvedli až o 15 procent. „A to jsme zatím navyšovali pouze o inflaci. Ceny energií máme pro letošní rok naštěstí ještě zafixované. Těžko ale říct, co bude příští rok, dost možná se nevyhneme omezení doplňkových služeb,“ doplnil Hanúsek.

O něco hůře jsou na tom ve wellness hotelu Frymburk na Českokrumlovsku, který stojí na dohled od lipenské nádrže. Tam si lidé zamlouvají zatím termíny jen na nejbližší dobu.

„Dříve se nebáli ani rezervací na tři až čtyři měsíce dopředu, to teď nevídáme. Lidé spíše vyčkávají a zřejmě jsou v nejistotě, jestli hotely současnou dobu zvládnou. Rozhodně v tom hraje roli také jejich finanční situace a snaha šetřit,“ myslí si Lenka Hortová z obchodního oddělení hotelu. Situaci se zájmem o ubytování ale může výrazně ovlivnit ještě jedna skutečnost – cena skipasů v sousedních skiareálech.

„Toho se hodně bojíme. Pokud výrazněji navýší ceny, můžeme počítat s tím, že si to ještě spousta potenciálních hostů rozmyslí,“ vysvětluje Hortová s tím, že i tak může hotel návštěvníkům nabídnout bazén, wellness nebo animační programy pro děti.

U Horejšů omezili služby

Do svízelné situace se dostali také majitelé či provozovatelé menších penzionů a apartmánů. Například v penzionu U Horejšů na Zadově ubyli jak náhodní hosté, tak ti stálí.

„Ani zdaleka nemohu říct, že bychom měli na zimu plno, úbytky vidíme i u stálých návštěvníků. Cenu ubytování máme pořád stejnou, ale zdražit jsme museli jídlo i skipasy na náš vlastní vlek,“ sdělil majitel penzionu Pavel Ptáček. Letošní sezonu by měl zvládnout i díky tomu, že před časem výrazným způsobem omezil služby v penzionu.

„Museli jsme zavřít velkou restauraci, nyní nabízíme jídlo jen našim hostům. Dnes tak udržujeme pouze penzion se zázemím včetně vleku. Výhodu máme v tom, že jsme rodinný penzion a nemusíme řešit zaměstnance, kteří se špatně shánějí. Rozhodně nemůžeme skokově zdražit služby, to by k nám nepřijel už vůbec nikdo,“ dodává Ptáček.

Na jednu kartu se rozhodl vsadit Jiří Brožovský, majitel penzionu Kobylnice u Lipna nad Vltavou na Krumlovsku, kterému běžní hosté ubývali už delší dobu.

„Boj o ně jsme už dávno vzdali, letos poprvé ubytujeme pouze školní lyžařské výcviky, které dokážou naplnit náš kalendář až do konce sezony. Doposud jsme to kombinovali, ale školy nám vycházejí nejlépe. Odpadne nám například starost s provozem kuchyně pro pár pokojů,“ připomíná Brožovský.

Na horách se utuží kolektiv

Jak se i mezi samotnými školami ukazuje, je to momentálně sázka na jistotu. Ředitelé totiž neplánují rušit lyžařské kurzy, zájem je o ně překvapivě velký.

„Jezdíme každý rok na Šumavu a nyní se nám hlásí spousta náhradníků. Je to hlavně kvůli tomu, že v době covidu se na hory nesmělo jezdit a starší děti nechtějí o kurz přijít,“ zdůraznila ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Blatné na Strakonicku Jana Krapsová.

Daleko vyšší zájem o lyžařský kurz mají také v ZŠ Planá nad Lužnicí na Táborsku, kde už nyní je většina míst zamluvených.

„Hodně mě to překvapilo, protože rodiny nejsou v bůhvíjak dobré situaci. Pořádáme i zájezd do Velké Británie, kde máme obrovský převis zájemců. Čekali jsme, že budeme doplňovat z jiných ročníků, ale ani v jednom případě to nehrozí,“ uvedl ředitel školy Pavel Grenar s tím, že žáci jezdí do Krušných hor a italských Alp.

Oba ředitelé se navíc shodli, že školy by měly takové aktivity nadále udržovat, i když budou finanční podmínky v hotelech či penzionech nepříznivé.

„Pro některé děti bude kurz první a na dlouhou dobu poslední příležitostí, kdy si mohou lyžování na horách vyzkoušet. Rozhodně se tím podporují i třídní kolektivy a vztahy mezi dětmi, protože tam s nimi jezdí i třídní učitelé,“ vysvětluje Krapsová.