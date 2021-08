Slavný šumavský hotel Rixi šel k zemi, vojáci místo něj postaví nový

„Za památkáře říkám, že je velká škoda, že se hotel zboural. Dotvářel totiž kolorit místa a patřil k historii území. I když byl několikrát adaptovaný, své architektonické kvality měl,“ uvedl Karel Foud z pobočky Národního památkového ústavu v Plzni.

Na otázku, proč hotel nebyl zapamátkován, uvedl, že není možné chránit všechno. „Ve státním seznamu památek by mělo být opravdu to nejlepší. Navíc ne všechno, co podáváme k zapamátkování, se nám podaří prosadit,“ sdělil Foud.

Doplnil, že lidé, kteří řeší prohlašování staveb za kulturní památku, ani nevěděli, že se k demolici schyluje. Pozastavil se nad tím, že armáda hotel léta intenzivně využívala a pak ho takto rychle zbourala.

Starosta Železné Rudy Filip Smola byl prý šokovaný z toho, že město nikdo předem o demolici neinformoval. „Objekty ministerstva obrany totiž spadají pod speciální vojenské stavební úřady. My jsme tedy nebyli účastníky stavebního řízení, ale informaci o demolici bych považoval za slušnost,“ uvedl Smola.

Petr Sýkora z tiskového odboru ministerstva obrany vysvětlil, že provoz vojenské zotavovny byl ukončen v roce 2010.

„Důvody byly především ekonomické. Na jedné straně dramatický pokles rozpočtu a s ním spojené snižování počtu vojáků, a na druhé straně havarijní technický stav původní budovy zejména rozsáhlé a nevratné napadení konstrukcí dřevomorkou,“ uvedl Sýkora.

Také podle starosty Železné Rudy Rixi v posledních letech nejenže hyzdil okolí, ale hlavně už byl pro okolí nebezpečný.

Sýkora z ministerstva připomněl, že podle zákona byl areál nejprve bezúspěšně nabídnut ostatním organizačním složkám státní správy, následně byl jako pro stát nepotřebný majetek opakovaně nabízen k prodeji formou otevřeného výběrového řízení. „Ani v průběhu sedmi let několikrát opakovaná veřejná soutěž nebyla úspěšná,“ dodal Sýkora.

Prodej pozemku podle něj armáda nepřipravuje ani neplánuje. „V této lokalitě se předpokládá výstavba nového vojenského zařízení hotelového typu, které by mělo v ideální podobě respektovat jak místo a jeho historii, tak styl původní stavby architekta Rixiho,“ sdělil Sýkora s tím, že na projektovou dokumentaci i samotnou stavbu bude potřeba vypsat veřejnou soutěž.

Investorem bude ministerstvo obrany, nové zařízení bude v jeho majetku a bude využíváno shodně jako ostatní zotavovny. Zajistí programy preventivní rehabilitace a rekondiční pobyty příslušníků ozbrojených sil, které vyplývají z příslušné branné legislativy. „Rekreační pobyty pro vojáky a jejich rodiny jsou zde pouze doplňkové,“ dodal Sýkora.

Nové zařízení bude respektovat místo i historii

Záměr postavit na místě novou zotavovnu se líbí spolumajitelce železnorudského hotelu Karl Haně Karlové. „Deset let stál hotel zavřený. Nedalo se s ním nic jiného dělat, než ho zbourat. U Javorského jezera museli Němci původní chatu také celou zbourat a postavit novou,“ podotkla.

Po roce 1989 měla podle Sýkory armáda osm vojenských zotavoven. Jedna z nich – Vojenská zotavovna Hůrka s pozemkem v katastru Horní Plané, byla po výběrovém řízení převedena na soukromý subjekt. Ten už stavbu zdemoloval a je tam hromada suti. Armáda nyní využívá sedm zařízení.

„Hotel budu maximálně vítat, ale byl bych nerad, kdyby pozemek armáda převedla do soukromého vlastnictví a někdo tam postavil garsonky nebo apartmánové byty. My se totiž na Špičáku právě v této lokalitě potýkáme s velkým nedostatkem vody. Navíc apartmánové byty jsou využívané od pátku do neděle a v sezoně a my pak máme neskutečné výkyvy v produkci odpadních vod. Spíše potřebujeme kontinuální spotřebu vody bez výkyvů, což hotelové jednotky zaručují víc,“ uzavřel železnorudský starosta.